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    首頁 > 生活

    「高雄首選」珍珠芭樂上架全台家樂福 連2天3店試吃熱銷

    2026/03/15 16:50 記者陳文嬋／高雄報導
    「高雄首選」珍珠芭樂品質好。（記者陳文嬋攝）

    「高雄首選」珍珠芭樂品質好。（記者陳文嬋攝）

    「高雄首選」燕巢產銷履歷珍珠芭樂全台家樂福新鮮上市，連2天3店舉辦試吃熱銷，3月預估增加銷量5250公斤。

    高雄為台灣芭樂重要產地，今年生產面積2688公頃，預估總產量69787公噸，其中燕巢區憑藉溫暖氣候、充足日照及獨特泥火山礦物質、土壤，孕育出外皮翠綠、果肉嫩白的優質珍珠芭樂，在農民細心栽培下，果實清脆爽口、甜味自然且香氣淡雅，深受各年齡層喜愛。

    高雄首選燕巢產銷履歷栽培珍珠芭樂上架家樂福量販通路販售，全台消費者都買得到，為了讓民眾親自體驗清甜爽脆風味，連2天經國店、內壢店及西屯店舉辦試吃活動，尤其珍珠芭樂富含維生素C與膳食纖維，具高纖低GI特性，無論鮮食、打汁或入菜皆宜，是兼具美味與健康的理想首選。

    家樂福指出，長期致力引進台灣在地優質農產，這次將燕巢珍珠芭樂帶入全台量販門市，所有上架水果均通過完整產銷履歷驗證，採用「在地直採」模式，縮短產地到消費者手中流程，確保水果最新鮮口感，並安排多場試吃活動，讓民眾親自品嘗珍珠芭樂。

    農業局長姚志旺表示，燕巢珍珠芭樂是高雄具代表性在地水果，市府積極協助農民提升栽培管理與履歷驗證，並攜手大型通路拓展銷售及行銷曝光，期望將高雄珍珠芭樂推向全台市場，讓更多消費者享用新鮮美味，促進在地農業永續發展。

    「高雄首選」珍珠芭樂上架全台家樂福熱銷。（記者陳文嬋攝）

    「高雄首選」珍珠芭樂上架全台家樂福熱銷。（記者陳文嬋攝）

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