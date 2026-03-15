2026城市半程馬拉松低碳起跑 1.5萬跑者齊聚台中

台中城市半程馬拉松吸引1.5萬名跑者參加。（市府提供）

台中城市半程馬拉松今天上午5點半在台中市政府前廣場盛大起跑！今年以「RUN FOR OUR PLANET」為主題，結合低碳永續、全民運動與公益精神，吸引1.5萬名跑者參加，現場畫面壯觀熱鬧，其中，變裝組選手戴著花朵頭套起跑，更成為活動亮點之一，沿途洋溢歡樂與活力。

台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒表示，城市發展不只僅侷限在建築物，透過人與城市的互動，更能創造獨特的都市文化。今天萬名跑者齊聚，用雙腳丈量城市，也象徵健康、永續與宜居環境的結合。

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今年的台中城市半程馬拉松路跑，全面導入ESG低碳理念，除參賽紀念衫採用寶特瓶回收紗製成，大會手冊及成績證明也全面電子化，大幅減少紙張使用與碳足跡，讓選手在奔馳的同時，也參與環保行動，展現低碳永續城市賽事典範，沿途補給站則提供台中在地特色美食，包括烤雞等多樣餐點，還有胖卡餐車，讓跑者享受兼具運動與美食的賽道體驗；大會摸彩則獎項包括台中–日本神戶雙人來回機票、iPhone 17、Garmin智慧運動手錶及王品集團餐券，讓現場選手歡呼聲此起彼落，氣氛高潮迭起。

台中市不動產建築開發商業同業公會長期深耕城市建設與公共參與，本屆賽事秉持「運動做公益」理念，從每位參賽者報名費中提撥20元，將捐贈30萬元予台中市自閉症教育協進會，將跑者的每一步都化為公益力量。

台中市不動產建築開發商業同業公會理事長謝麟兒（左）代表捐贈30萬予公益單位台中市自閉症協會。（市府提供）

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