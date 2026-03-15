安平開台天后宮分靈鄭成功至日本平戶20年 首度回台謁祖

安平開台天后宮分靈鄭成功金身至日本平戶20年，4月28日將首度回台謁祖。（鄭道聰提供）

鄭成功牽起台日宗教交流情誼！安平開台天后宮20年前分靈鄭成功金身至日本平戶市，供奉在鄭成功出生成長居所舊址上的「鄭成功廟」，20年堅持循府城禮焚香祭拜成為特色，今年金身將於4月28日首度回台謁祖。

鄭成功1624年誕生在日本平戶，是平戶28代藩主松浦隆信時代，至35代藩主松浦熙在1856年調查鄭成功事蹟之後建「鄭成功慶誕芳踪碑」開始祭拜鄭成功。但在其出生地直到1976年之前都未見鄭成功神像。

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前台南市文獻委員鄭道聰提到，日本平戶市供奉鄭成功神像，最早是台南扶輪社1976年至平戶參訪，發現鄭成功誕生地竟無神像，於是募款請藝師邱火松雕塑高75公分、重50公斤鄭成功像，目前在市役所市長室展示；第2尊是延平郡王祠分靈鄭成功全身坐像；後於2005年，平戶市鄭成功誕生祭會長馬場昭三迎請安平開台天后宮鄭成功1尺6神像分靈至平戶供奉。

鄭道聰說，自2005年起每年7月由台南市文化協會組團前往獻祭，開展兩地信徒交流，至今不曾中斷；2006年安平開台天后宮、安平文教基金會董事長何世忠也特別迎請甘輝、萬里神像至平戶市陪祀，特別的是，日本神社無焚香祭祀的慣例，但日方堅持依循府城祭祀鄭成功的慣例，平日即焚香祭祀，讓祂授以萬年香火，今年4月28日金身將於首度回台謁祖。

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