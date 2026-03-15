杜拜巧克力Q餅包「科學麵」 桃園烘焙坊挨轟 業者致歉：開放退款

「杜拜巧克力Q餅」是目前最受南韓民眾與海外觀光客喜愛的新創點心。（資料照，法新社）

今年1月在南韓爆紅的超人氣甜點「杜拜巧克力Q餅」（두바이쫀득쿠키、Dubai chewy cookie），近期有不少台灣店家跟進販售，吸引許多民眾購買嘗鮮。一間位於桃園市的烘焙坊，疑似想要嘗試新口味，對外販售內餡換成「科學麵」的杜拜巧克力Q餅，反而引起大批消費者抱怨與炎上，目前業者已緊急下架停售，並開放退款。

據了解，在南韓掀起全民搶購熱潮的杜拜巧克力Q餅，圓滾滾的外殼是裹上巧克力口味的Q彈麻糬皮或棉花糖皮，內餡則是開心果醬結合炒過的中東卡達伊夫酥皮絲（Kataifi、Kunafa），不僅外型討喜可愛，整顆入口的瞬間，會吃到「咖滋咖滋」的酥脆口感，以及令人驚豔的濃郁巧克力與堅果香氣。

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這款口感新奇的甜點推出後，迅速擄獲IVE張員瑛、TWICE娜璉等知名韓星的喜愛，也讓這款甜點在全球爆紅，目前台灣許多甜點店、烘焙坊、麵包店等業者跟上這波風潮，陸續在店內販售這款人氣甜點。然而，有網友在社群平台發文反映，自己去桃園藝文特區一間烘焙坊買杜拜巧克力Q餅，卻吃到相當微妙的內餡。

該名網友表示，這間烘焙坊公布有販售杜拜巧克力Q餅的消息後，吸引包含他在內的許多饕客前去排隊購買，沒想到好不容易買到的杜拜巧克力Q餅，其內餡竟然被換成了「科學麵」，讓他頓時氣憤不已，直言「不是包什麼脆脆的，就可以叫做杜拜巧克力欸」，貼文一出，迅速吸引超過160多萬人次瀏覽，引發大批網友熱烈討論。

不少網友看到原PO分享的實體照片，紛紛留言吐槽根本是全新的「黑暗料理」成員，「靠杯好像蛆」、「貸款也要提告」、「便宜行事，麵比麵包絲便宜太多」、「最氣人的是內餡包王子麵卻賣99」、「店家自己吃過嗎？怎麼有勇氣拿出來賣人」、「這是給懶人做的，不是給店家拿來賣的欸」、「他是不是看到拿拿扣拍的簡易版拿來做商品」、「要發揮客家節儉精神沒關係，但不需要這樣糟蹋食物」。

隨著相關討論與爭議在網上延燒，當事店家「夏卡爾烘焙坊」昨（14）日晚間在IG、臉書粉專與Threads同步發表最新聲明，內容指出「商品標示不夠清楚」這部分，確實是他們的疏失，今後會多加注意避免造成困擾，「若今天（3/14）有被影響心情或是不合口味的顧客，可持發票至門市退款，對於今日感到失望的顧客，再次深表歉意。」

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