比親生還親！ 26對彰化婆媳如母女獲模範表揚

模範婆媳林陳素（右）與媳婦陳麗美（左）獲彰化縣長王惠美（中）表揚，家人到場獻花祝賀，溫馨迴盪全場。（縣府提供）

家家有本難唸的經，但彰化26對婆媳卻把「吃苦當吃補」把日子過好！彰化縣政府今（15）天舉辦婦女節表揚活動，來自於埔心鄉的邱碧霞與媳婦劉芳玲的故事讓人動容，邱碧霞先後歷經丈夫與長子離世的人生打擊，仍堅強撐起家庭，而媳婦劉芳玲嫁入後以溫柔體貼的性格陪伴婆婆走過低潮，兩人比親生還親的互動，傳為美談。

邱碧霞在家庭遭逢重大變故後，一肩扛起家中責任，生活雖然辛苦，但她始終沒有放棄這個家，而劉芳玲嫁入後，不僅勤儉持家，也用心照顧家庭與教養子女，讓原本低迷的家庭氣氛逐漸回到正軌。婆媳兩人在日常生活中慢慢建立深厚感情，重新凝聚家庭力量。

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另一對受表揚的感人個案來自秀水鄉的林陳素與陳麗美婆媳。在傳統的務農大家庭中，兩人一起下田、操持家務，走過數十年的寒暑，不僅共同撐起一個時代的家庭記憶，更用和樂融融的日常，打破了傳統婆媳關係的隔閡。

活動在縣府中庭共表揚26對模範婆媳及26位績優志工。縣長王惠美說，女性是家庭與社會最穩定的基石，不管是務農持家還是跨越人生困境，這些彼此尊重、相互扶持的典範，正是女力最溫暖且強韌的展現，賀喜所有的得獎者為社會注入暖流與正能量。

彰化縣政府今舉辦婦女節表揚活動，26對模範婆媳與縣長王惠美（前排中）合影，分享家庭互相扶持的溫暖故事。（縣府提供）

彰化縣府表揚26位績優婦女志工，肯定她們長年對社區服務與公益行動的付出。（縣府提供）

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