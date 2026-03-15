桃花心木林下灰熊綠展落幕 明年另覓場地舉辦

灰熊綠展連續2天在台南左鎮桃花心木林下舉行。（記者劉婉君攝）

「灰熊綠展」連續第5年在台南市左鎮區化石森林舉行，以桃花心木林為舞台，並選在落葉季節辦理，增添詩意，因而被稱為「最美的森林展」。為期2天的活動將於今（15）日下午5時落幕，也是灰熊綠展在這個場地的最後1次，吸引不少民眾參加，明年預計在台南市另覓場地舉行。

此次灰熊綠展以「走在森林裡、走進繪本裡」為主題，並結合在地的菜寮溪產業觀光協會、公館社區發展協會、常在文創空間、左鎮竹苑、崑山科技大學USR等，共有台、日、英、法、港、泰、馬等7國創作者參與，展出作品涵蓋植物概念、植物創作、植物應用、森林概念、回收創作、陶藝等，超過125個攤位。

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雖然受到月初台南地區降雨影響，桃花心木提早落葉，少了落葉飄下的浪漫詩意，但滿地落葉鋪成的大自然「地毯」，與陽光灑落的光影，迷人氛圍仍讓參與的民眾不停拿起手機拍照，並穿梭各攤位之間。

常在文創空間與左鎮竹苑也將左鎮燈會中展出的大型穿山甲竹編作品，移至桃花心木林展示，現場還設有茶席，讓民眾坐在樹下品茗，為現場的人氣攤位之一。

活動也結合公益，由各攤創作者參與，每攤捐出500元，善款全數捐給漸凍人協會。

今年為灰熊綠展舉辦第11年，也是在左鎮桃花心木林的第5年，主辦單位原本即規劃在同一場地舉辦5年之後，即會更換新場地，希望有更多民眾參與，因此，今天也是左鎮桃花心木林下的最後一場。

今年是灰熊綠展最後一屆在左鎮桃花心木林下舉辦。（記者劉婉君攝）

常在文創空間與左鎮竹苑結合茶席，與參與的民眾一起品茗，感受現場自然氛圍。（記者劉婉君攝）

曾在左鎮燈會展出的大型穿山甲竹編作品也移到灰熊綠展中展示。（記者劉婉君攝）

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