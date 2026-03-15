台積電女員工被迫「內衣脫掉裝透明袋」過安檢 氣炸發文反應兩極

台積電一名女性員工指控，進廠前被迫脫內衣裝在透明袋過安檢，讓她質疑這作法是否構成職場性騷擾。（美聯社）

台積電（TSMC）近日遭女性員工指控，進廠前被迫先將內衣脫掉，單獨放上毫無遮蔽措施的輸送帶上安檢，認為其有違「性別平等工作法」，主管卻只回應「這是規定」，消息曝光引發討論，但也有人認為半導體產業安檢本身就比較嚴格，不至於上升到性別問題。

一名網友在臉書社團「TSMC爆料公社」上以「AP7規定女生只能穿運動內衣？」為題發文，內文中表示，早上過安檢金屬門，因為內衣扣子門亮燈要複檢，被他們叫去旁邊更衣室脫掉內衣，把內衣拿出來過輸送帶，之後複檢完再穿回去。

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但讓原PO介意的是，籃子沒加蓋，AP7更衣室裡面又只提供透明袋子，為此她反映是否不妥，他們請同仁打給課長，結果電話中課長也要求這麼做，表明是廠區規範。讓原PO氣的直問「請問AP7各位大官這樣對待我們廠商同仁是合理的嗎？這是否構成職場性騷擾，違反性平法？另想請問男生入珠要拔出來過安檢嗎？」

事後這篇文章也被其他網友轉至Dcard版上，該名網友表示，在AP7廠，安檢門不僅防洩密，現在更成了公然對女性進行職場性騷擾的「合法刑具」。女性最私密的貼身衣物，必須赤裸裸地裝在透明袋裡，放在輸送帶上供所有人（包括男保全與路過員工）行注目禮，成了輸送帶上的展覽品。這哪裡是安檢？這根本是公然的性羞辱！課長的回應也證明了台積電由上而下、官方認可的變態規定，把女性同仁的自尊踩在腳底！

貼文一出，掀起兩派論戰，有網友表示「太誇張了吧！根本沒必要脫內衣，只要用金屬探測棒複檢即可」、「透明袋子裝內衣真的很不行，上週換內衣時還能倒扣籃子⋯」，也有網友分享「沒去過AP7，但待過幾個不同的廠，不得不說AP進fab的金屬感測門靈敏度真的高的有病，連眼鏡或是工牌掛著都有可能會叫，真的矯枉過正了」。

不過，多數網友認為這是安全規範問題，而非性別，「很多在晶圓廠工作的人其實都知道，會盡量穿運動內衣或無鋼圈內衣，這其實跟很多職場dress code很像，例如實驗室不能穿拖鞋、廚房不能戴戒指。至於透明袋的設計，其實很多高安檢場所都會使用，主要是為了防止藏匿物品或調包，目的是安全管理。」、「穿運動內衣很難嗎？內鬼那麼多的公司嚴格遵守公司規定是必須的吧！」、「台積電保密防諜規範，別用性別來綁架規則。」。

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