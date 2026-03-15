掃墓人潮漸湧現 桃園市5免費接駁車路線3/21起陸續上線

桃園警方將於21日起例假日對各主要公墓出入道路實施交通管制。（圖由桃園市交通警察大隊提供）

清明節將至，配合民眾祭祖掃墓習俗，桃園市政府於蘆竹、八德、楊梅、龜山等行政區提供5條路線清明掃墓接駁專車，免費接送民眾往返各公墓、納骨塔或生命紀念園區；掃墓接駁專車陸續於3月21、22日啟動，讓民眾能夠提前掃墓行程，以達到分流目的。

桃園市政府警察局交通警察大隊表示，將協同各轄區內有公墓、納骨塔或生命紀念園區的相關警分局，依據往年掃墓祭祖人車潮狀況，掌握轄內易因掃墓壅塞路段及地區，妥適規劃相關應處作為，並適時運用交通快打加強疏導。交大大隊長林東星呼籲民眾可以提早規劃行程，多利用大眾運輸工具完成掃墓。

請繼續往下閱讀...

桃園市政府交通局表示，今年掃墓專車共有5條路線，最快於3月21日上路，但路線行駛時間、載客方式各有不同。提醒民眾多加利用大眾運輸接駁，以減少公墓周邊道路負荷，開車民眾也請務必配合警方管制措施。

桃園免費掃墓專車路線如下：

一、蘆竹區規劃2路線，分別為機場捷運山鼻站往返蘆竹生命紀念園區，以及山外路往返蘆竹生命紀念園區。服務時間為3月21至22日、28至29日、4月3至5日共7天，從上午7點至下午2點行駛並停靠專用站牌。

二、八德區：陸軍基地勤務廠側門往返八德大安公墓牌樓前，同樣停靠專用站牌，行駛期間為3月21日至22日、28日至29日共4天，時間為上午7點至下午1點。

三、楊梅區：中山南路800巷口往返楊梅生命紀念園區，採隨招隨停，行駛期間為3月28日上午7點至下午2點。

四、龜山區：樂善寺停車場-納骨塔-清潔隊大埔轉運站-華亞三路-樂善寺停車場，採隨招隨停，行駛期間為3月22日上午6點30分至中午12點。

桃市交通警察大隊表示，期間將運用天羅地網系統監看即時路況，並派遣員警以大型重機車機動巡查，針對易因掃墓人車潮而造成壅塞路段及地區加強路況查報及掌握，遇壅塞並立即協同轄區警力投入交通疏導管制，以維持交通順暢；必要時將運用警察廣播電台播報即時路況、桃園市交通控制中心發布CMS提醒用路人留意相關路況。

桃園警方將於21日起例假日對各主要公墓出入道路實施交通管制。（圖由桃園市交通警察大隊提供）

桃園市交通警察大隊派遣大型重機車於各墓區、納骨塔及生命紀念園區巡邏，加強掌握交通路況。（圖由桃園市交通警察大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法