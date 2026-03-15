內埔農工修單車助社區、北醫澎湖義診關懷長者 獲「青年志霸」獎

台北醫學大學的「台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」，持續15年前往澎湖義診與關懷居民，獲最高榮譽「青年志霸獎」。（記者羅國嘉攝）

教育部青年發展署舉辦的「青志獎」，今（15日）在新北市舉行頒獎典禮，教育部政務次長劉國偉等人出席表揚活動，其中國立內埔高級農工職業學校的「內農修修志工服務隊」，以維修技能深入社區；「台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」持續15年前往澎湖義診與關懷居民，分別獲最高榮譽「青年志霸獎」。

教育部青年發展署推動志願服務表揚活動「青志獎」邁入第3屆，本屆共有146組青年志工團隊報名，最終33組大專與社會青年團隊、24組高中職團隊及9個績優推動單位進入決選，展現青年投入志願服務、關注偏鄉教育、環境永續與文化傳承等多元行動力。

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此次頒獎項目包含高中職、大專院校社會青年組的樂苗新秀獎、志能運用獎、績優服務獎、青年志霸獎等。其中最高榮譽「青年志霸獎」由高中職的「2025內農修修志工服務隊」、大專院校社會青年組的「台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊」獲得。

台北醫學大學服務隊大隊長黃鈵棋表示，楓杏澎湖醫療暨社會服務隊已在澎湖服務15年，每年暑期前往當地進行約3週巡迴義診、健康檢查、家庭訪視及醫學體驗營等服務，平時每2個月前往關懷長者，持續追蹤用藥複雜或生活需要協助的個案。

黃鈵棋說，接任隊長期間曾因課業與籌備壓力，一度陷入低潮，但在一次訪視中看見曾協助轉介資源的長者生活環境改善、重新露出笑容，讓他深刻體會志工服務的意義。他鼓勵青年投入志願服務，「雖然只是大學生，但一點一滴的行動累積，也能為他人的生活帶來改變」。

內埔農工汽車科主任康郁帆表示，「內農修修志工隊」今年延續「單車再生」計畫，前往屏東內埔東片村修復約60台廢棄單車，並協助居民檢修單車，深入認識在地社區。團隊原規劃設置「工具圖書館」，但考量維護問題，改以「維修工作坊」推動，未來將以電風扇、電鍋或農機具等為主題，教導居民維修技巧，傳達「能修就不要換」的理念。

康郁帆也鼓勵技職青年勇於跨出第一步，把在學校學到的技能投入社會服務，透過實際行動，為社會帶來改變。

教育部青年發展署舉辦的「青志獎」舉行頒獎典禮，教育部政務次長劉國偉（前排左5）等人，表揚傑出的青年志工夥伴。（記者羅國嘉攝）

教育部青年發展署推動志願服務表揚活動「青志獎」邁入第3屆，為期2日的決選競賽與頒獎典禮今天落幕，逾400位來自全台各地、跨校與跨領域的青年志工齊聚一堂。（記者羅國嘉攝）

國立內埔高級農工職業學校的「內農修修志工服務隊」，以維修技能深入社區，獲最高榮譽「青年志霸獎」。（記者羅國嘉攝）

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