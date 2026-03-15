台北市就服處聯合徵才釋603個工作機會 曝餐飲業「隱性福利」

北市勞動局就業服務處17日至20日，共邀集18家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達603個工作機會。（台北市勞動局就服處提供）

台北市勞動局就業服務處將於17日至20日在各就業服務站舉辦聯合徵才活動，與18家企業合作，共釋出603個工作機會，包含餐飲、旅宿、零售、醫療美容、顧問培訓及居家照顧服務等領域，並提供正職、兼職與計時等不同型態職缺，薪資上看6萬元。就服站地點橫跨景美、北投、艋舺、內湖、西門及南港東明，透過在地化徵才服務，讓民眾在住家附近就能輕鬆找到合適工作。

就服處指出，大安區的知名餐廳春申食府釋出15個職缺，其中頭爐師傅起薪6萬元、頭砧師傅起薪5萬8千元；另招募管理職、內外場服務人員、洗滌員及會計專員等職務。麗緻餐旅集團旗下的亞都麗緻飯店與亞緻餐飲也開出多項內外場服務職缺，薪資最高可達4萬元以上。此外，包括漢記（朱記餡餅粥）、群品餐飲、麥當勞與喬治兄弟等知名品牌也參與徵才，提供多元工作機會。

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就服處補充，餐飲業除了薪資與升遷制度外，也常提供不少「隱性福利」，例如免費員工餐、制服提供與清洗、員工折扣、節慶禮金或團體聚餐等，對於每天需要在現場服務的員工而言，不僅能減輕生活開銷，也能提升工作便利性與團隊凝聚力。

另外，內湖就服站邀請到苓業國際開發參與徵才，該公司長期投入高階人才教育訓練、企業教練系統與國際大師課程培訓，引進多元企業培訓方案。本次釋出課程執行部專員、視覺設計專員與活動部專員等職缺，適合對教育訓練、活動企劃或品牌課程產業有興趣的求職者參考。

零售服務業包括大全聯、屈臣氏、全家便利商店與統一超商等企業，招募門市服務人員、儲備幹部與計時夥伴，工作據點遍布雙北地區。相關職缺同時提供正職與兼職彈性選擇，特別適合希望兼顧生活安排、課業或家庭時間的求職者。

就服處提醒，民眾前往就業服務站不僅可直接與企業面對面面談、快速了解職缺內容，現場還有就服員可提供履歷健檢、職涯諮詢與媒合建議，協助求職者找到更適合自己的工作方向。

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