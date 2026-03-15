世界最大型燕鷗台南大爆發 台江記錄破千隻原因曝光

台南曾文溪口近來聚集了上千隻的裡海燕鷗，十分壯觀。（台江處提供）

世界上體型最大的燕鷗─裡海燕鷗，過去在台南只有零星數量，近年來族群數急劇增加。根據台江國家公園的統計，去年在曾文溪口首度記錄到破千隻，今年持續增加，本月13日更記錄到1550隻的天量，十分壯觀，成為黑面琵鷺之後，台江國家公園最重要的生態資源之一。

裡海燕鷗屬於大型鷗科水鳥，身長可達50餘公分，翼長可達140幾公分，分布於全世界各地，在台灣屬於不普遍的冬候鳥，喜歡成群棲息於河口、沙洲等濕地，最大特徵為是鮮紅色的嘴喙，頭部則為黑色，冬天頭部羽色轉為非純黑色，有點花花的，十分可愛。牠們從上空以俯衝方式捕魚，是台江非常具觀賞價值的鳥類生態之一，台南曾文溪口、鹽水溪口、四草野保區等地均可見。

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台江國家公園保育科長王建智表示，每年黑琵來台度冬時，最初都會發現零星的裡海燕鷗伴隨黑琵棲息在曾文溪口主棲地，近來族群數愈來愈多，去年台江處開始記錄其數量，第一年數量就達到上千隻，今年也記錄到多次破千隻，本月13日更記錄到1550隻的天量，上千隻裡海燕鷗群聚於在曾文溪口，非常壯觀。

王建智指出，台江處近幾年致力於棲地治理，包括1號水門口清淤、紅樹林抑制、灘地水位調控微調試驗等，有效改善棲地品質，因此近2年吸引大量裡海燕鷗等水鳥聚集，近來數量都超過1200隻。

裡海燕鷗最大特徵為鮮紅色的嘴喙，頭部則為黑色，冬天頭部羽色有點花花的，十分可愛。（台江處提供）

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