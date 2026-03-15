家扶表揚自強兒少 用愛協助孩子走過逆境拚精采人生

陳玄采（右）剛獲得拳擊國手資格。（記者楊媛婷攝）

孩子的出身不能選，但民間的愛有機會幫助單親或隔代教養的孩子翻轉人生，家扶基金會今（15日）表揚24名自強兒少，來自高雄的柔道角力小將袁禎翊忍住訓練的苦，咬牙撐過訓練，去年拿到高市運動會暨全國運動會代表選拔奪冠，盼拚全中運並代表台灣出國比賽。

家扶基金會每年都會自接受協助的孩童中選出自強兒少，希望他們可以成為家扶受協助的孩子表率，今年共有24名各因運動或才藝等傑出表現獲選；其中就讀國三體育班的袁禎翊自幼由祖父與繼祖母撫養，國一時祖父過世，看著阿嬤為家計辛勞，從小投入柔道角力訓練的袁禎翊也曾因受不了訓練的辛苦想放棄，但想到家裡還有等著她的阿嬤與姊姊，咬牙撐過後，去年還一舉拿下高雄市運動會暨全國運動會代表選拔賽冠軍，她表示希望可用更多比賽獎金分擔家計，也用比賽表現翻轉社會對女性運動員的刻板印象。

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另一今年自強兒少的代表則是來自屏東的拳擊手陳玄采，當初之所以會練拳擊，她說是因為來自中國的新住民媽媽希望她能保護自己，投入拳擊練習後，別人練10次的動作，她則可以練1百次，比賽前就算緊張到發抖還是堅持完賽，更拿到國手資格，即將前往約旦參加國際賽事，陳玄采忙於拳擊練習外，課餘時間也會到市場幫媽媽叫賣芭樂，希望讓母親多點時間休息，頒獎現場更直接切起媽媽賣的芭樂，與大家分享芭樂的美味。

家扶基金會協助單親或隔代教養等經濟情況需要協助的家庭，家扶執行長周大堯表示，目前服務的孩童人數約4.3萬名，若計入家庭成員總數超過10萬人，其中6成為單親家庭，隔代教養、新住民等家庭則各占1成，他表示希望透過自強兒少的表現，讓更多孩子知道在逆境中也要不放棄，用努力讓未來有更好的發展。

家扶基金會今表揚24名自強兒少。（記者楊媛婷攝）

來自高雄的柔道角力小將袁禎翊希望比賽拿到好成績，獲得更多獎金協助阿嬤分擔家計。（記者楊媛婷攝）

陳玄采課餘會在市場幫媽媽叫賣芭樂。（記者楊媛婷攝）

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