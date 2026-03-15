山林美學新地標！ 桃園首間「山林製造」形象店 落腳東眼山遊客中心

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

農業部林業及自然保育署新竹分署所轄位於桃園復興區的東眼山國家森林遊樂區，以壯闊柳杉林相與四季分明景致聞名，是北台灣重要的森林療癒場域，自1994年啟用至今，原本老舊的遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑，有別以往用圖片靜態展示，植物標本改以立體呈現；山區可見的台灣野兔、竹雞、山羌等動物，也用樂高積木打造。

東眼山種植最多的樹木是柳杉，新啟用的遊客中心不再用傳統押花方式介紹，而是將柳杉樹幹、樹枝與樹葉，分別透過特殊乾燥方式呈現。東眼山遊客中心由3棟相連建築構成，整修後分為3個館，一館是旅遊諮詢處，並設置「山林製造賣店」，館內設施採用當地生產的桂竹，由在地職人製作的手作桌椅與竹編燈飾，整個空間充滿舒適放鬆的森林氣息。

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二館為「東眼山觀察所」，是東眼山自然景觀與人文特色的展覽核心場域，從生痕化石的地質演變，到動植物生態的細膩描摹，而立體標本與樂高組合動物模型也是在二館；另有「東眼山的四季」攝影特展，記錄海拔1200多公尺的東眼山四季光影脈動。

林業及自然保育署新竹分署於3月14、15日及21、22日兩週假日辦理嶄新東眼山遊客中心開幕系列活動，串連展覽職人推出「植物昆蟲 DIY」、「樂高下蛋竹雞」、「桂竹風車」及「木工小物」四堂手作課，讓森林美學躍上指尖。活動採預先報名及現場報名制，意者請盡速報名。

新竹分署長夏榮生說，東眼山遊客中心於1994年興建，這次改裝除外觀拉皮，內部設施多數是原有國產木材裝飾的設施，重新處理後再利用；遊客中心原先展示都是平面靜態，這次以較具吸引力方式展現，例如用樂高積木以1比1的比例，組合出東眼山可見到的動物及介紹林業砍伐史。

展場除可見樂高積木組合的山羌、大赤鼯鼠、台灣竹雞、野兔等，以往用照片解說人工林如何利用集材道，將砍伐後的原木聚集起來，現在則用樂高積木做出集材的場景，再搭配原有照片，讓展示更生動。

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

東眼山山區可見的台灣野兔、竹雞、山羌等動物，也用樂高積木打造。（林業及自然保育署提供）

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

東眼山國家森林遊樂區遊客中心歷經一年多內部整修改造後變煥然一新，內部陳設也變活潑。（林業及自然保育署提供）

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