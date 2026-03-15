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    首頁 > 生活

    楊典忠送苗木活動10年不移 何欣純、蔡其昌共推海線綠美化

    2026/03/15 11:23 記者歐素美／台中報導
    立委何欣純及蔡其昌皆出席贈苗活動。（楊典忠提供）

    立委何欣純及蔡其昌皆出席贈苗活動。（楊典忠提供）

    民進黨台中市議員楊典忠與台中市海線文化關懷協會，今天在清水運動場（大秀運動公園）舉辦「森呼吸．植樹低碳愛地球」贈樹苗活動，立委何欣純及蔡其昌皆出席參與，何欣純表示，她若當選市長，一定中央地方攜手打造台中成為欣欣向榮、綠意盎然、有生命力、有活力、有希望、有方向的國際級城市。

    立委何欣純表示，非常感謝楊典忠議員及海線文化關懷協會所有志工好夥伴，每年都舉辦這麼有意義的活動，「前人種樹、後人乘涼」，種樹不只為了個人健康及生活品質，也是為了下一代，讓他們環境更好，這種環境教育、生命教育，相信是一個更有意義的活動，大家共同來推動。

    何欣純說，前兩天賴清德總統提出國家級的計畫，希望讓台灣這個寶島，在每個都市都有一個微森林，就是希望在都市種愈多樹愈好，中央地方大家一起合作，讓綠化成為生活的一部分，未來她若當選市長，一定讓台中在中央地方攜手下，成為一個欣欣向榮、綠意盎然、有生命力、有活力、有希望、有方向的國際級城市，綠化運動是最重要的一件事，地方美麗、生活品質好，還可改善環境問題，尤其我們最重視的空氣污染，我們不是只有口號，而是用行動力來做，「清水的媳婦」何欣純和大家一起來打拚、推動。

    立委蔡其昌及楊典忠則都表態支持何欣純參選市長，蔡其昌表示，何欣純是清水媳婦，他和何欣純一起推動台電增氣減煤及捷運藍線與橘線，不讓海線居民成為二等公民。

    立委何欣純及蔡其昌皆出席贈苗活動。（楊典忠提供）

    立委何欣純及蔡其昌皆出席贈苗活動。（楊典忠提供）

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