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    首頁 > 生活

    全台第一條2》運量破紀錄 高雄輕軌續寫台灣軌道新頁

    2026/03/15 11:24 記者王榮祥／專題報導
    高雄輕軌便利性讓民眾有感。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌便利性讓民眾有感。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌去年總運量逾1333萬人次、刷新紀錄，因為是全台灣第一條，輕軌寫下的各項數據，都是台灣軌道史新頁。

    輕軌於2001年開始研究、2013年6月動工、2015年10月第一階段4車站通車，2024年元旦成圓。

    高雄環狀輕軌成圓第一年總運量逾1258萬人次，每日平均運量達3萬4千餘人次、較前一年大幅飆漲64%；成圓第二年（去年）總運量逾1333萬人次，日均運量又增加逾6%。

    原本單日最高運量是2024大年初一，因為成圓試營運階段、加上黃色小鴨助攻，當天統計有9萬6128萬人次搭乘輕軌；正式收費後的單日運量新高，則是出現在2025年農曆大年初三（1月31日），當日運量9萬4403人次；今年農曆大年初三的9萬9005人次，一舉打破前兩個紀錄。

    非農曆過年、或燈會期間的單日運量最高紀錄，則是在2025年12月13日，當天高雄時代大道有大氣球遊行、駁二有動漫展、聖誕生活節等多項活動，運量達8萬92人次。

    高雄輕軌成為市區風景之一。（記者王榮祥攝）

    高雄輕軌成為市區風景之一。（記者王榮祥攝）

    誤闖高雄輕軌的頻率逐漸減少。（資料照、警方提供）

    誤闖高雄輕軌的頻率逐漸減少。（資料照、警方提供）

    因為是全台第一條，高雄輕持續改寫台灣軌道新頁，圖為年節期間，排隊等候搭乘輕軌人潮延伸至路旁人行道。（記者王榮祥攝）

    因為是全台第一條，高雄輕持續改寫台灣軌道新頁，圖為年節期間，排隊等候搭乘輕軌人潮延伸至路旁人行道。（記者王榮祥攝）

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