全台第一條1》從不要到不夠 高雄輕軌漸融入日常

民眾逐漸熟悉高雄輕軌在身旁。（記者王榮祥攝）

台灣第一條輕軌在高雄，成圓後第二年運量增加、事故減少，幾年前老挨罵還被迫暫停施工，如今卻須購買新車滿足運量需求，顯示輕軌已逐漸融入高雄日常。

高雄輕軌全長22.1公里、環狀軌道共規劃38站，從2015年10月16日第一階段4車站通車後，共分成8段、費時9年往前邁進，2024年元旦終於成圓。

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輕軌成圓前波折不斷，包括軌道旁住家與商家反彈、民代強烈批判，還有藍營議員主張改變路線或停止建設，質疑效益差、影響安寧、衝擊交通；前市長韓國瑜一度暫停工程，召開多場公聽會蒐集民意與專家學者意見，最終仍傾向維持原案。

2024元旦輕軌成圓後運量不斷增長，高雄捷運公司統計，去年（成圓第二年）總運量突破1333萬人次，日均運量達3萬6千餘人次，日運量增幅逾6%，各項數據都刷新紀錄。

高市捷運局則分析各族群使用輕軌概況，包括轉乘運量成長14.4%，觀光運量成長11.4%、通學運量成長14%，就醫運量成長最高達19.3%。

輕軌沿線經過醫院包括聯合醫院（美術館）、凱旋醫院、民生醫院、市立中醫醫院等，因為輕軌站在平面，出站即可走到醫院，吸引不少民眾、尤其是長輩搭乘。

運量增長同時，往常最被詬病的交通事故數也持續減少，高市捷運警察隊指出，去年輕軌沿線事故數22件，比前年33件減少33%，顯示加強宣導、科技執法奏效，用路人也漸熟悉輕軌路況。

過往備受質疑的負面狀況遞減，取而代之的民眾希望縮短班距、使用客群不斷增加，日前旅運中心站售票機還因欠缺日、韓文標示，導致搭郵輪來高雄的日本遊客不知如何購票，引起議論；捷運局事後緊急補上日韓文說明，因應外國遊客需求。

台灣首條輕軌從建設期的一路顛頗到成圓後的穩健成長，捷運局今年1月已啟動增購新車計畫，目標5年內加密輕軌班距、滿足運量需求，從不要到不夠，顯見輕軌已成為是高雄的一部分。

從不要到不夠，高雄輕軌已逐漸融入高雄生活日常。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌大順路段曾遭嚴厲批判，一度被迫停擺，圖為大順路段先前施工場景。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌大順路段雨豆樹群被稱為綠巨人隧道 。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌2015年10月第一階段4站通車場景。（資料照 記者王榮祥攝）

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