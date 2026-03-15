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    首頁 > 生活

    熱血！雲嘉南不老騎士環島啟程 挑戰台灣4極點燈塔

    2026/03/15 11:17 記者劉婉君／台南報導
    雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（左）為快樂車隊授旗。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能（左）為快樂車隊授旗。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南「快樂車隊」14位「不老騎士」，今（15）日啟程單車環島，預計以15天挑戰台灣4極點燈塔，用雙腳展現長青族的毅力與樂活生命力。

    快樂車隊由14位51歲至78歲的「不老騎士」組成，上午由雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能授旗後，帶著眾人的期許與祝福，將沿著台灣的海岸線，展開為期15天的自行車環島行程，並響應交通部觀光署推動的「極點慢旅」品牌活動。該活動串聯觀光署雲嘉南濱海、大鵬灣、東北角及宜蘭海岸、北海岸及觀音山等4個國家風景區，以台灣本島的4座極點燈塔為主軸，包括極西點國聖港燈塔、極南點鵝鑾鼻燈塔、極東點三貂角燈塔、極北點富貴角燈塔。

    隊伍中最年長的為78歲曾進德，本身也是車隊專屬的攝影師，沿途將記錄下台灣濱海之美與隊友挑戰自我的熱血瞬間。

    徐振能表示，快樂車隊甫於2月13日成立，經過1個月的籌備與訓練，今日啟程環島，深度感受台灣人文風情，也期盼他們的不老精神，可以鼓勵更多民眾支持國旅，促進低碳旅遊的風潮。他也邀請民眾，一起為這群環島中的不老騎士加油打氣，進一步也加入「極點慢旅」的行列。

    雲嘉南「快樂車隊」不老騎士展開為期15天的環島行程，將挑戰全台4個極點燈塔。（雲嘉南管理處提供）

    雲嘉南「快樂車隊」不老騎士展開為期15天的環島行程，將挑戰全台4個極點燈塔。（雲嘉南管理處提供）

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