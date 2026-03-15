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    首頁 > 生活

    週四前氣溫回升上看30度 明清晨「1區域」恐僅剩10度

    2026/03/15 11:10 記者黃宜靜／台北報導
    未來1週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

    未來1週氣溫趨勢。（圖由氣象署提供）

    好天氣持續！中央氣象署預報，今天（15日）到週三前各地天氣穩定，迎風面容易降雨，其他地區都是晴到多雲天氣，白天舒適溫暖，高屏溫度上看30度左右，日夜溫差大，其中明天清晨苗栗局部地區受到輻射冷卻影響，有機會出現10度左右低溫。到了週四鋒面接近、週五鋒面通過、東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，北台灣降雨會逐漸增多。

    中央氣象署預報員張承傳表示，今天台灣附近水氣偏少，各地天氣穩定，都是晴到多雲天氣，明天風向偏東風，迎風面水氣較多，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有零星降雨，其餘地區晴到多雲；週二、週三風向轉為偏東南風到偏南風，迎風面花東、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

    張承傳指出，週四開始鋒面逐漸南下，北台灣天氣逐漸轉為不穩定，基隆北海岸、北部山區開始有局部短暫陣雨出現，大台北、東半部及恆春半島也會有零星降雨，其他地區多雲到晴；週五鋒面通過、東北季風增強，降雨區域會再擴大，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，甚至是竹苗山區有零星降雨；週六東北季風天氣型態下，迎風面大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，張承傳指出，週五東北季風增強前，各地白天天氣舒適溫暖，早晚偏涼，未來1週各地早晚約為15-17度，週四之前北部、東半部白天有機會來到24-26度，中南部26-28度、高屏達30度左右，因此應留意日夜溫差大；不過，明天清晨苗栗局部地區受到輻射冷卻影響，有機會出現10度左右低溫。

    張承傳表示，週五、週六北部、東北部溫度逐漸下降，到了週六，北台灣白天降至21度左右、東部23度、中南部影響較小，仍有25-26度左右溫度；低溫方面，由於這波東北季風的冷空氣較少，早晚溫度大致維持在15-17度左右。

    張承傳提醒，明天清晨中南部、週二到週四台南以北清晨，週三及週四整天金馬有局部霧；另外，今天到週三北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪發生的機率，請注意。

    今明2天降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    今明2天降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    週二至週六降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

    週二至週六降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

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