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    首頁 > 生活

    魔術方塊春季聯賽 首度移師澎湖舉行

    2026/03/15 11:02 記者劉禹慶／澎湖報導
    魔術方塊春季聯賽，首度移師澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    魔術方塊春季聯賽，首度移師澎湖舉行。（記者劉禹慶攝）

    繼全國中小學籃球、手球聯賽，移師澎湖舉行，春季魔術方塊公開賽也首度跨海澎湖舉行，在澎坊購物休閒廣場展開，共計有來自美國、新加坡、香港、台灣本島及澎湖等71位的選手參加。澎湖選手與玩家也能站上國際級競技舞台，為益智學習注入新動能。

    今年「春季魔術方塊公開賽」由社團去人全國魔術方塊教育協會理事長何俊輝、吳柏彥、楊謙君、陳彥安、WCA代表林珈樂、歐俊德老師、澎澄飯店副總經理楊智超等人共同主持開幕，比賽選手、親友及關心的民眾共同見證。

    何俊輝表示，全國魔術方塊教育協會在昇恆昌旗下的澎坊購物中心舉行，為了要推廣魔術方塊這個正向的活動，讓小朋友遠離3C增加他們的腦部，或者數理的運用，這1次比賽，因為是國際的賽事，提供4個項目，1個是傳統3階、1個是2階，一個是4階與其異形金字塔的項目。

    另外，第1次參加WCA賽事的選手能有獲得新人獎的機會。在4個正式比賽項目，非官方的項目，也就是澎湖組的4個項目的前3名，都有頒獎牌、獎狀。

    在此次的國際賽中，澎湖也有18位參加，包括幼兒、國小、國中都有。並增加另外4個非官方的項目，特別是女子組U8、U10跟U12，就是希望能有更多的小朋友來參與這個有意義的賽事。

    魔術方塊益智遊戲，讓小朋友遠離3C產品吸引。（記者劉禹慶攝）

    魔術方塊益智遊戲，讓小朋友遠離3C產品吸引。（記者劉禹慶攝）

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