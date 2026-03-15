台南做工行善團接力修繕 8旬翁與身心障礙子女安居

台南市做工行善團協助弱勢家庭修繕房屋。（勞工局提供）

台南市關廟區1名年逾8旬的老翁，與身心障礙兒女同住於老舊住宅中，平日僅仰賴中低收入老人生活津貼度日，房屋年久失修，去年又遭颱風侵襲，屋頂、天花板及室內設施多處損壞，居住安全隱憂，但因家庭經濟拮据，無力修繕，台南做工行善團志工接力展開修繕助安居。

做工行善團得知老翁一家的狀況後，2月下旬前往現場會勘，3月11日已率先由電氣工會進行斷電、設置臨時用電等，隔天再由泥水工會接手，展開為期2天的拆除作業，電氣工會則在今（15）日進行埋設管線工程，電子加工工會也到場丈量，後續將由木工、鋁製品及油漆工會接續施工，關廟區公所及環境保護局關廟區清潔隊則協助拆除後的廢棄物清運工作，集結眾人的力量，一同投入。

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勞工局長王鑫基感謝做工行善團志工長期投入房屋修繕服務，他說，只要弱勢勞工家庭有修繕需求，各工會志工總是立即排除困難，前往現場勘查，並運用專業技術協助，讓弱勢家庭能擁有更安全、安心的居住環境。勞工志願服務協會志工也利用假日，偕同家人一起加入修繕行列，包括莊志偉、謝芬蘭夫妻檔。

台南市「做工行善團」各工會志工接力，協助關廟區年逾8旬老翁及其身心障礙兒女改善居住環境。（勞工局提供）

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