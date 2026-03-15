花蓮光復災後農田垃圾多 中央「以工代賑」助清理

花蓮光復鄉在洪災過後，農田裡留下大量被洪水沖進來的垃圾，環境部實施以工代賑方案協助清理。（民眾提供）

花蓮光復鄉在洪災過後，農田裡留下大量被洪水沖進來的垃圾，雖然去年已動用大型機具清除淤泥，但深埋在土壤中的廢棄物仍難以完全清理。隨著農民開始翻耕準備復耕，許多垃圾又再度浮出地表，行政院環境部指出，上月核定補助745萬元給花蓮，加上地方配合款共828萬元，3月起實施以工代賑方案，補助時薪200元、每天8小時，希望加快清理速度，也減輕農民的負擔。

花蓮縣環保局指出，這項計畫由環境部核定補助約828萬元，預計投入約1800人次人力，協助北富村、東富村與大平村進行農田垃圾清理與排水設施環境整頓，3月10日已經陸續展開作業，大平村部分撿拾了將近370公斤的垃圾，北富村的部分清出了垃圾跟資源回收物有1100公斤。

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光復鄉北富村長黃進正說，撿了3次之後，再打過一次，也打完田又再撿，打完田又再撿，農田必須反覆翻耕與撿拾垃圾，才能逐步恢復耕作條件，現在也要請農改場，讓他們過來繼續檢測一下這個土壤，適不適合再種植這些水稻，把那個乾淨的土地還給地主，若就這樣子荒廢的話實在太浪費。

花蓮光復鄉在洪災過後，農田裡留下大量被洪水沖進來的垃圾，環境部實施以工代賑方案協助清理。（民眾提供）

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