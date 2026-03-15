2026台灣國際蘭展明落幕 把握機會串聯糖鐵、農產遊台南

台糖公司於蘭展期間推出往返烏樹林休閒園區與蘭展會場的限定專線小火車。（記者劉婉君攝）

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」明（16）日落幕，相鄰的烏樹林休閒園區於蘭展期間，每天推出14班往返蘭展會場的限定專線，持蘭展票根前往園區參觀，還可享鐵道博物館門票優惠，台南市長黃偉哲推薦各地民眾把握機會，賞蘭之餘也串聯糖鐵及周邊景點，春遊台南。

台灣國際蘭展正在台南市後壁區的農業部花卉創新園區展出，活動期間吸引不少民眾前往參觀，位在展場旁的烏樹林休閒園區，也是鐵道迷與親子旅遊的熱門景點，蘭展期間，遊客可搭乘復古台糖小火車，往返烏樹林休閒園區與蘭展會場，在賞花之外，亦可前往感受糖鐵文化與歷史風貌，園區內也設有互動式地震體驗館，透過寓教於樂的方式，學習防災知識。

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台糖公司表示，蘭展期間首班列車於上午9時自烏樹林出發，除中午時段外每整點發車，末班車為下午4時；由蘭展會場返回烏樹林的末班車為下午4時30分，讓民眾賞花與交通接駁更加便利。

目前正值草莓產期，黃偉哲也建議，可以順遊白河區林初埤木棉花道與關子嶺泥漿溫泉，以及善化區體驗採草莓，透過深度旅遊與戶外體驗，感受春日台南的魅力。

2026台灣國際蘭展將於3月16日落幕。（南市府提供）

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