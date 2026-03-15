為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台灣國際蘭展明落幕 把握機會串聯糖鐵、農產遊台南

    2026/03/15 10:29 記者劉婉君／台南報導
    台糖公司於蘭展期間推出往返烏樹林休閒園區與蘭展會場的限定專線小火車。（記者劉婉君攝）

    台糖公司於蘭展期間推出往返烏樹林休閒園區與蘭展會場的限定專線小火車。（記者劉婉君攝）

    「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」明（16）日落幕，相鄰的烏樹林休閒園區於蘭展期間，每天推出14班往返蘭展會場的限定專線，持蘭展票根前往園區參觀，還可享鐵道博物館門票優惠，台南市長黃偉哲推薦各地民眾把握機會，賞蘭之餘也串聯糖鐵及周邊景點，春遊台南。

    台灣國際蘭展正在台南市後壁區的農業部花卉創新園區展出，活動期間吸引不少民眾前往參觀，位在展場旁的烏樹林休閒園區，也是鐵道迷與親子旅遊的熱門景點，蘭展期間，遊客可搭乘復古台糖小火車，往返烏樹林休閒園區與蘭展會場，在賞花之外，亦可前往感受糖鐵文化與歷史風貌，園區內也設有互動式地震體驗館，透過寓教於樂的方式，學習防災知識。

    台糖公司表示，蘭展期間首班列車於上午9時自烏樹林出發，除中午時段外每整點發車，末班車為下午4時；由蘭展會場返回烏樹林的末班車為下午4時30分，讓民眾賞花與交通接駁更加便利。

    目前正值草莓產期，黃偉哲也建議，可以順遊白河區林初埤木棉花道與關子嶺泥漿溫泉，以及善化區體驗採草莓，透過深度旅遊與戶外體驗，感受春日台南的魅力。

    2026台灣國際蘭展將於3月16日落幕。（南市府提供）

    2026台灣國際蘭展將於3月16日落幕。（南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播