陳其邁訪美Biosphere 2 氣候變遷生態研究設施 加速淨零減碳建構生態城市

陳其邁率團參訪美國Biosphere 2研究設施。（市府提供）

高雄市長陳其邁率團訪美，除進行半導體與經貿交流外，也參訪亞利桑那州全球知名封閉式生態系統研究設施「Biosphere 2（生物圈2號）」，在亞利桑那大學副校長Tomás Díaz de la Rubia、設施主要負責人John Adams介紹下，借鏡生態研究與環境教育經驗，作為高雄推動城市生物多樣性、生態教育與觀光重要參考，更充分了解氣候變遷下，二氧化碳濃度、氣溫等對於生態系統的重大影響，將加速落實淨零減碳、生態城市建構理念。

Biosphere 2 位於美國亞利桑那州沙漠地區，由亞利桑那大學管理，透過大型玻璃建築及精密的控溫、控濕系統，打造包含熱帶雨林、海洋、草原、濕地及霧狀沙漠等5種生態環境，早期希望作為太空移民及地球生態危機時，人類自給自足的模擬，如今研究方向轉型探討氣候變遷與二氧化碳（CO₂）濃度變化對生態系統影響，同時兼具環境教育功能。

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市長陳其邁表示，此行參訪Biosphere 2，不僅可作為高雄各環境教育場域與生態景點運作參考，最重要是透過科學試驗，了解並嚴肅面對氣候變遷，如二氧化碳濃度對於生態系統存續的影響，也將加速落實高雄推動2050淨零減碳、生態永續城市建構的想法。

高雄市環保局長張瑞琿說，國際對於生物多樣性及「自然為本解方」重視程度持續提升，高雄市今年響應國際倡議，簽署「柏林城市自然公約」，承諾於教育、棲地、照明、綠色基礎設施、水資源、土壤及糧食等七大領域，推動15項量化指標。

以近期開放「高雄果嶺自然公園」為例，公園占地70公頃提供民眾休憩空間，市府各單位也透過新闢生態池、導入生態工法、物種調查與環境教育等方式，打造兼具生態保育與都市休閒功能環境，目前持續與鄰近的雙湖公園與澄清湖串聯，形成總面積達400公頃的城市生物多樣性基盤，發揮氣候變遷調適效益。

陳其邁率團參訪美國Biosphere 2研究設施。（市府提供）

陳其邁率團參訪美國Biosphere 2研究設施，了解氣候變遷對生態影響。（市府提供）

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