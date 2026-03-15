屏東新地標萬丹森林公園啟用 逾3000人健走慶開幕

萬丹森林公園15日啟用 ，健走前全場先暖身。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣萬丹森林公園歷經整建今天（15日）啟用，縣府清晨舉辦春天健走嘉年華，縣長周春米、立法委員徐富癸、台糖公司屏東區處長張旺明與各界代表共同揭幕，吸引超過3000位鄉親共襄盛舉，喜迎這座會呼吸的城市綠肺，此處未來將成為假日親子奔跑放電、長輩散步休憩的最佳去處。

萬丹森林公園一早就充滿活力，縣長周春米與現場鄉親一同跳暖身操，隨後健走隊伍在輕快樂音聲中出發，不少家長帶著小朋友一邊健走、一邊享受倘徉戶外的樂趣，在芬多精環繞中享受美好時光。

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周春米表示，在縣府團隊努力及立法委員徐富癸協助向台糖公司協商下，歷經兩年籌畫、施工及整備，成功於台糖萬丹種苗園區打造6.5公頃的平地森林公園，今日開幕健走活動更超過3000人報名，不但為萬丹鄉親增添一處兼具休憩與健康功能的綠意空間，也能在芬多精環繞的環境中放鬆身心，舒緩平日工作及農作壓力。

周春米說，萬丹森林公園與鄰近的共融遊戲場及萬丹游泳池串聯成完整的休憩生活圈，能滿足在地鄉親多元的健康需求，下午也將邀請潘若迪老師到公園廣場帶領大家進行有氧舞蹈，鼓勵民眾多走出戶外，在這片平地森林中享受自然與運動的樂趣，讓生活更加快樂、身體更加健康。

屏縣府工務處表示，萬丹森林公園內規劃完善「環園步道」與「生態觀察棧道」，讓大小朋友不必長途跋涉，就能輕鬆走進鬱鬱蒼蒼的林區，享受深入森林般的寧靜療癒，而設計繽紛的「紅豆廣場」，更因獨特的文化美感，成為民眾喜愛的打卡熱點，萬丹森林公園不只是一處休憩點，更希望讓民眾在日常生活中，隨時擁有能舒展身心的綠意角落。

工務處也提醒，這片綠地是屬於鄉親們共同的寶貴資產，期盼民眾在享受公園帶來的美好生活之餘，也能愛護環境，讓萬丹森林公園的綠意永續綿延，持續成為城市裡最溫暖的風景。

屏東新地標萬丹森林公園啟用，逾3000人健走漫步芬多精步道。（圖由屏東縣政府提供）

萬丹森林公園15日啟用 ，縣府舉辦健走嘉年華。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米（右3）帶領健走隊伍出發。（圖由屏東縣政府提供）

超過3000人健走慶祝屏東新地標萬丹森林公園啟用。（圖由屏東縣政府提供）

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