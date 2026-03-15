台中包機續拓點日、越 「素食包機」 10分鐘完售

台中飛越南「素食包機」 10分鐘完售，圖為越南大叻火車站。（資料照）

台中機場國際航線版圖，目前營運及規劃中27條航線，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國及港澳等熱門旅遊國家，今年7月3日首開越捷航空「素食包機」，機上及6天旅程餐食都吃素食，南屯區賴姓公務員表示「230個機位開放報名，10分鐘就售完」，她根本訂不進去實在熱門。

台中機場的國際航線包含17條定期航線及10條不定期包機，今年（2026）年預計新增定期航線「台中至（日本）宮古島下地島」及包機航線「台中至（泰國）清邁」與「台中至大叻（越南）」，台中市觀旅局長陳美秀表示，為穩定並拓展國際旅客市場，將深化與日本及韓國等亞洲熱門旅遊國家交流合作。

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「只希望讓素食者出國不再餓肚子」，由於中台灣吃素人口越來越多，出國旅遊常需將就吃「桌邊素」（方便素，彈性蔬食飲食），南屯區旅行業者親訪越南峴港，業者說，一間間餐廳接洽完成「全素食者包機」，3月開放預定、7月3日至8日往返台中至峴港6天旅程，沒想到越捷航空 230個機位一開放報名10分鐘就售完。

純植行動聯盟執行長Michael說，台灣茹素人口越來越多，陸續舉辦百工百業支持純植大遊行，超過1500名民眾走上凱道，盼將純植物飲食正式納入國家淨零主軸、校園全面提供純植選項等，用日常飲食改變地球。

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