不友善行人挨批 嘉義車站周邊人行道將拓寬讓機車退出

嘉義車站前林森西路人行道停滿機車，不利行人通行。（記者王善嬿攝）

嘉義市林森西路、嘉義車站前人行道劃有機車停車格，雖方便機車族停車，然而有民眾投訴，機車停放在人行道，縮減行人通行空間僅容1人通行，對輪椅族、推嬰兒車的親子家庭更不友善，建議嘉義市府將機車退出人行道，或改劃斜式停車格改善。嘉義市政府表示，已爭取中央補助經費，去年10月起辦理嘉義車站周邊人行道拓寬工程，完工後機車將退出人行道，路旁規劃內凹的避車彎式停車格取代。

蔡姓民眾說，嘉義車站前林森西路到中山路的南、北側人行道，都因為設置機車停車格，而且一格格都直的劃設，方便了機車族，卻犧牲行人行走空間，依據「市區道路及附屬工程設計標準」，人行淨寬不能小於1.5公尺，然而這些路段的人行道根本無法2人並行，行人走路還要閃機車、很不友善。

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市府工務處長蘇文崎說，已向中央爭取補助，去年10月7日起到「中山路、民族路至北榮街及鐵道園區人行道改善工程」，施工範圍共分A區中山路的民族路至北榮街雙側人行道，長度約1500公尺；B區林森西路的忠孝路至文化路區段，以及鐵道園區雙側人行道，長度1287公尺。

蘇文崎表示，施工進度目前已施作到嘉義文化創意產業園區周邊，將持續往中山路方向推進，完工後，人行道寬度將至3公尺拓寬為3.5公尺，停車格將依交通處停車公告辦理。

市府交通處長呂獎慧說，此區段的人行道改善工程由中央經費補助，將依中央要求完工後機車退出人行道，不過因應民眾停車需求，將採路旁設置避車彎式停車格，提供汽車、機車停放。

民眾批評，機車停放在人行道上，行人走路還要閃避機車，很不友善。（記者王善嬿攝）

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