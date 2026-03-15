宜蘭漁民誤捕全球體型最大海龜 長1米5革龜口內纏有流刺網

宜蘭縣頭城外海定置漁場，誤捕全球體型最大的保育類海龜革龜。（圖由讀者提供）

宜蘭縣頭城外海定置漁場誤捕全球體型最大的海龜革龜，這隻保育類大海龜長約148公分、寬104.5公分，口內纏有流刺網，被漁船載回吊上岸後，流刺網無法安全取出，交由中華鯨豚協會帶回治療，等牠恢復健康再擇期野放。

頭城一艘漁船昨天載著大海龜開進梗枋漁港，主動向海巡署北部分署第一岸巡隊梗枋安檢所通報，外海定置漁場誤捕一隻大海龜，海巡人員到場查看，確認是保育類革龜，口內纏有流刺網，通報海洋保育署、中華鯨豚協會及宜蘭縣政府農業處人員協助處置。

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獸醫檢傷後，革龜生命徵象穩定，考量口內漁網無法在現場安全取出，決定送往位在基隆八斗子的中華鯨豚協會岸置中心進一步治療與照護，待恢復健康再評估野放。參加救援行動的漁民表示，第一次見到這麼巨大的海龜。

革龜為全球體型最大的海龜物種，屬珍貴瀕危海洋生物，平均體長2.5公尺，最長3公尺，平均體重一噸。此次頭城漁民主動通報並配合救援，不僅為海洋保育盡一份心力，更展現海巡與漁民攜手守護生態的良好典範。

經過丈量後，革龜長約148公分、寬104.5公分。（圖由讀者提供）

革龜口內纏有流刺網，無法及時取出。（圖由讀者提供）

漁民合力將革龜吊上岸，交由中華鯨豚協會帶回治療。（圖由讀者提供）

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