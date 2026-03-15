只剩16名學生！雲林新庄國小將轉型實驗學校 最快115學年正式轉型

新庄國小規劃轉型為公辦民營實驗學校，日前公聽會獲家長一致同意，最快115學年度正式轉型。（記者李文德攝）

雲林縣土庫鎮新庄國小目前僅剩16名學生，為帶動學校作為實驗教育據點，縣府教育處規劃引進誠致教育基金會KIST教育理念。日前舉辦轉型公聽會，獲當地家長一致肯定。教育處長邱孝文表示，後續將公告受理學校轉型計畫書並送審，最快115學年度將正式轉型為縣內第5所公辦民營實驗學校。

邱孝文指出，縣內現有12所實驗學校，其中蔦松藝術高中、拯民國小、樟湖生態國中小及宜梧國中為公辦民營實驗學校。而新庄國小因受少子化影響，僅剩16名學生、16名教職員，但其處為雲林縣較中心點，適合作為實驗教育據點，轉型後可做為「社區型實驗教育示範學校」，成為偏鄉小校轉型參考案例。

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教育處表示，日前舉辦轉型公聽會，縣議員王鈺齊、黃美瑤和眾多家長一同出席，會中與會家長一致表達同意轉型，確定轉型實驗學校後，學費也還是會比照公立學校收費辦理，現就讀的學生也不會影響受教權。

誠致教育基金會執行長吳明柱表示，以作為偏鄉小校的新庄國小而言，過去教育資源比較有限，不過此地位在高鐵特定區、中科虎尾園區附近，具有地理位置優勢，為讓學生未來更具備競爭及前瞻性，會朝品格力發展、學習力提升做為強化重點，甚至針對教師教學資源也會著重培訓，建立師生多元學習教學空間。

吳明柱表示，感謝縣府肯定基金會投入教育至雲林，如成功轉型引進KIST教育理念，將是基金會經營的全國第14所公辦民營實驗學校，也是基金會在雲林經營的第4所學校。

邱孝文表示，公聽會後將公告受理申請學校經營計畫書，邀請專家學者進行初審，通過後送教育審議會複審，核准委託後將辦理並簽訂行政契約，預計於115學年度轉型為公辦民營實驗學校。

新庄國小規劃轉型為公辦民營實驗學校，日前公聽會獲家長一致同意，最快115學年度正式轉型。（記者李文德攝）

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