為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    奧斯卡動畫《喵的奇幻漂流》高美館草坡首演爆滿

    2026/03/15 09:43 記者蘇福男／高雄報導
    親子觀眾體驗在星空下欣賞電影聆聽配樂的樂趣。（照片由高雄春天藝術節提供）

    親子觀眾體驗在星空下欣賞電影聆聽配樂的樂趣。（照片由高雄春天藝術節提供）

    橫掃奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的電影《喵的奇幻漂流》，亞洲首演3月14、15日在高雄市立美術館草坡熱鬧登場，昨晚首場演出座無虛席，親子觀眾在星空下體驗高雄市交響樂團的現場震撼樂音。

    《喵的奇幻漂流》橫掃多項國際獎項，包括第97屆奧斯卡金像獎、第82屆金球獎「最佳動畫長片」獎，為史上首部榮獲奧斯卡獎的拉脫維亞電影，有別於一般充滿滔滔不絕對白的動畫電影，《喵》全片無對白、也無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，透過流動的影像節奏和音樂氛圍，引領觀眾進入一個「沒有語言，卻充滿共鳴」的世界，是一場跨越物種與語言的心靈對話。

    《喵》片導演金茲・齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）出生於拉脫維亞里加（Riga, Latvia），是拉脫維亞導演、動畫師與作曲家，此次親自到高雄指揮音樂會的音樂家里哈德斯・扎柳佩，也是出生於拉脫維亞，是備受讚譽的作曲家、製作人與打擊樂演奏家，其音樂創作橫跨多種類型，包括交響樂、宗教音樂到電影配樂，展現兼具古典底蘊與現代感的音樂語彙。

    《喵的奇幻漂流》亞洲首演第2場演出，今晚7點在高美館草坡精彩上演。

    奧斯卡動畫電影《喵的奇幻漂流》亞洲首演，昨晚在高美館草坡熱鬧登場，現場親子聽眾座無虛席。（照片由高雄春天藝術節提供）

    奧斯卡動畫電影《喵的奇幻漂流》亞洲首演，昨晚在高美館草坡熱鬧登場，現場親子聽眾座無虛席。（照片由高雄春天藝術節提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播