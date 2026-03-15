奧斯卡動畫《喵的奇幻漂流》高美館草坡首演爆滿

親子觀眾體驗在星空下欣賞電影聆聽配樂的樂趣。（照片由高雄春天藝術節提供）

橫掃奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的電影《喵的奇幻漂流》，亞洲首演3月14、15日在高雄市立美術館草坡熱鬧登場，昨晚首場演出座無虛席，親子觀眾在星空下體驗高雄市交響樂團的現場震撼樂音。

《喵的奇幻漂流》橫掃多項國際獎項，包括第97屆奧斯卡金像獎、第82屆金球獎「最佳動畫長片」獎，為史上首部榮獲奧斯卡獎的拉脫維亞電影，有別於一般充滿滔滔不絕對白的動畫電影，《喵》全片無對白、也無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，透過流動的影像節奏和音樂氛圍，引領觀眾進入一個「沒有語言，卻充滿共鳴」的世界，是一場跨越物種與語言的心靈對話。

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《喵》片導演金茲・齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）出生於拉脫維亞里加（Riga, Latvia），是拉脫維亞導演、動畫師與作曲家，此次親自到高雄指揮音樂會的音樂家里哈德斯・扎柳佩，也是出生於拉脫維亞，是備受讚譽的作曲家、製作人與打擊樂演奏家，其音樂創作橫跨多種類型，包括交響樂、宗教音樂到電影配樂，展現兼具古典底蘊與現代感的音樂語彙。

《喵的奇幻漂流》亞洲首演第2場演出，今晚7點在高美館草坡精彩上演。

奧斯卡動畫電影《喵的奇幻漂流》亞洲首演，昨晚在高美館草坡熱鬧登場，現場親子聽眾座無虛席。（照片由高雄春天藝術節提供）

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