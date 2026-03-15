智慧城市展17日南港登場 新北秀建照AI審查、智慧分選廠成果

新北市政府以「智慧新北×驅動未來」為主題應邀參加2026智慧城市展暨淨零城市展，規劃建築執照AI輔助審查、AI智慧分選廠打造永續城市等八個展區，呈現新北智慧應用成果。圖為去年展覽吸引眾多外賓參觀的盛況。（工務局提供）

「2026智慧城市展暨淨零城市展」將於3月17日至20日在南港展覽館2館登場，新北市以「智慧新北×驅動未來」為主題參展，規劃八大展區。其中「建築執照AI輔助審查」系統成為亮點，透過AI影像辨識與資料比對提升審照效率；另也展示「AI智慧分選廠」成果，展現智慧治理與淨零轉型。展覽期間並推出有獎徵答、打卡分享及桌遊體驗等活動，民眾參與有機會獲得限量小禮物。

工務局說明，這屆展覽以「數位與綠色雙軸轉型」為主軸，匯聚國內外城市治理單位與600多家科技廠商參展。新北市在縣市創新應用組中，以「建築執照AI輔助審查」及「新北市AI智慧分選廠打造永續城市」兩項成果榮獲「智慧城市創新應用獎」，並受邀參展。

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新北市工務局長馮兆麟表示，這次展覽由工務局與環保局合作，整合智慧建築管理與永續城市環境兩大面向，規劃建照AI輔助審查、山坡地智慧防災設計、工程履約智慧管理、智慧道路管理模式，以及環保科技執法、節能減碳數據平台與智慧永續城市等八大展區施政成果。高人氣虛擬主播「國民老工」也將現身，帶領民眾了解新北市智慧治理的應用。

馮兆麟指出，新北建築執照AI輔助審查系統為全國首創，透過AI影像辨識與資料比對，自動判讀建築圖說與申請文件，快速擷取關鍵資訊並提前發現潛在缺失，有效縮短審查時程並提升行政透明度，已於今年1月1日上路並展現良好成效。

在永續環境方面，新北市打造全國首座AI智慧資源回收細分選廠，運用智能手臂精準辨識17類回收物，使處理效率提升5倍、再利用率提升13％，每年可減少273噸碳排放，並吸引超過18國專家參訪交流，成為智慧循環城市的重要示範。

工務局表示，此次展區以情境展示與互動體驗方式呈現，民眾可透過有獎徵答或掃描QR Code追蹤「工程圖輯隊」臉書粉絲專頁，獲得保溫瓶、傘具或多功能充電線等小禮物。展區位於南港展覽館2館1樓Q1003攤位，邀請民眾參觀，見證「智慧新北×驅動未來」的實踐成果。

「2026智慧城市展暨淨零城市展」臺北場將於3月17至20日在南港展覽館2館舉行，新北市政府應邀參展，整合智慧建築管理與永續城市環境面向，以8個主題呈現智慧應用於市政治理的成果。（工務局提供）

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