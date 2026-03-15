台北捷運北環段污水試挖 士林中正、福林路口3/19~20夜間施工

捷運環狀線北環段中正路將進行污水夜間試挖。（捷運局提供）

台北市捷運工程局表示，配合捷運環狀線北環段「CF690A」區段標工程「Y27」站污水試挖，第一區工程處將於19日（週四）及20日（週五）、每天深夜10點至翌日清晨6點，在士林區中正路與福林路口、往故宮方向內側圍設兩車道，提醒民眾改道。

北環段起、終點串接環狀線第一階段（或稱新北環狀線）與文湖線劍南路站，其中「CF690A」規劃於士林區士商路至基河路間的中正路下方，設置「Y25」站，並沿路往東設置「Y26」站與淡水線士林站交會轉乘，後在志成公園前設置「Y27」站，共有四條潛盾隧道，長約859公尺．

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一工處指出，3月19日、20日將在中正路、福林路口（往故宮方向）進行臨時圍設作業，內側圍設兩車道，將派義交於施工圍設起、訖點引導，用路人行經施工區域務必減速慢行，並依改道後的宣導牌面、遵循導引標誌，以及現場指揮人員指示減速慢行。

一工處補充，圍設作業若遇雨將順延或改期，施工期間若有任何問題，可洽施工廠商皇昌營造 （02）28116575、監辦單位一工處土木第四公務所（02）22428103。

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