為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    向陽基金會成立10處免費課輔據點 造福台南300多位學子

    2026/03/15 09:23 記者蔡文居／台南報導
    向陽文教基金會在善化區與六甲區新設2處公益課輔中心，累計已有10處課輔中心。（余柷青提供）

    向陽文教基金會在善化區與六甲區新設2處公益課輔中心，累計已有10處課輔中心。（余柷青提供）

    向陽文教基金會積極推動公益課輔據點，在南市民代及各界人士的協助下，快速擴充，半年新增4個新據點，累計至今已有10個據點，迄今陪伴超過300位國中小學生，協助260多戶弱勢家庭，為地方教育注入更多溫暖與力量。

    向陽文教基金會由啟智學校創辦人鄭武俊校長於1989年創立，至今已36年，長年投入弱勢族群關懷與教育服務，邀請成大、台南大學與南台科大等校大學生擔任志工課輔老師，目前已有約120位大學生投入服務，為弱勢家庭學童提供免費課後輔導。

    近年來，向陽基金會積極擴大費課輔據點，去年9月在南區竹溪里活動中心、12月於中西區中山國中增設2處課輔中心。本月在善化區與六甲區新設兩處課輔中心，累計已有10處課輔中心，遍及整個大台南地區，甚至遠至彰化溪州區。

    南市議員余柷青表示，課輔據點持續擴展，展現向陽文教基金會長期深耕教育的用心，也讓社會更加溫暖。向陽基金會表示，將持續結合社會資源與教育力量，讓更多孩子在成長道路上被看見、被陪伴，也為社會帶來更多正向改變。善化區課輔中心於3月5日至6月18日每週四、五為學生課免費課輔，地點為溪美里活動中心；六甲區課輔中心於3月2日至6月17日，每週一、三、四上課，地點為六甲國中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播