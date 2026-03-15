向陽基金會成立10處免費課輔據點 造福台南300多位學子

向陽文教基金會在善化區與六甲區新設2處公益課輔中心，累計已有10處課輔中心。（余柷青提供）

向陽文教基金會積極推動公益課輔據點，在南市民代及各界人士的協助下，快速擴充，半年新增4個新據點，累計至今已有10個據點，迄今陪伴超過300位國中小學生，協助260多戶弱勢家庭，為地方教育注入更多溫暖與力量。

向陽文教基金會由啟智學校創辦人鄭武俊校長於1989年創立，至今已36年，長年投入弱勢族群關懷與教育服務，邀請成大、台南大學與南台科大等校大學生擔任志工課輔老師，目前已有約120位大學生投入服務，為弱勢家庭學童提供免費課後輔導。

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近年來，向陽基金會積極擴大費課輔據點，去年9月在南區竹溪里活動中心、12月於中西區中山國中增設2處課輔中心。本月在善化區與六甲區新設兩處課輔中心，累計已有10處課輔中心，遍及整個大台南地區，甚至遠至彰化溪州區。

南市議員余柷青表示，課輔據點持續擴展，展現向陽文教基金會長期深耕教育的用心，也讓社會更加溫暖。向陽基金會表示，將持續結合社會資源與教育力量，讓更多孩子在成長道路上被看見、被陪伴，也為社會帶來更多正向改變。善化區課輔中心於3月5日至6月18日每週四、五為學生課免費課輔，地點為溪美里活動中心；六甲區課輔中心於3月2日至6月17日，每週一、三、四上課，地點為六甲國中。

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