高雄企業規模越大 員工平均薪資也越高

高雄市的員工薪資高低與企業規模成正比。（資料照）

調查發現，高雄市受雇勞工的待遇與企業規模成正比，企業規模越大則員工薪資水準越高，當企業規模達到300人以上，員工平均工資即突破5萬元門檻。

根據勞動部統計，去年底高雄市的勞退新制提繳人數為75.2萬人、平均提繳工資為4萬2162元，若以投保勞退新制的企業規模區分，規模9人以下的企業達5萬1767家、平均提繳工資約3.2萬元；企業規模介於10至29人共1萬1012家、平均提繳工資約3.5萬元；企業規模介於30至49人共1776家、平均提繳工資約3.9萬元；企業規模50至99人共990家、平均提繳工資約4.2萬元，亦即企業規模須到50人以上，平均薪資才達到全高雄市的一般水準。

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企業規模介於300至399人共62家、平均提繳工資約5.1萬元，400至499人共33家、 平均提繳工資約5.5萬元，規模1000人以上43家、平均提繳工資約6.1萬元最高。

高雄市1000人以上的43家企業中，以製造業21家最多，員工數達5萬3290人，平均提繳工資約6.8萬元也是最高。

企業顧問表示，企業規模越大代表資本額越大、營收越高，獲利也相對穩定，人力資源與制度也較完善，較能提供員工更優渥的待遇；相對而言，工作壓力與職務的專業度也高。

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