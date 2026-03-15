4/3、4/4「包圍屏東縣府」 11組小小縣長候選人發表政見

屏縣第2屆「包圍縣府．孩子作主」活動，將於4月3日、4日登場，縣府大門已經開始布置，令人期待。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府去（2025）年起打造史上最狂兒童節，舉辦首屆「包圍縣府．孩子作主」活動，將縣政府完全交給孩子們盡情塗鴉、翻滾泥巴、沉浸泡泡池，吸引上萬人參加，今（2026）年第2屆擴大為2天活動，將於下（4）月3日、4日登場，除了遊戲，還有公共參與環節，將有11組小小縣長候選人登台發表政見。

「包圍縣府．孩子作主」活動將安排「小小縣長：我的聲音，我作主」，先從全縣200多件提案中選出11組候選人，昨（14）日為他們舉培訓工作坊，社會處長劉美淑與社會處團隊化身「實習幕僚」，以平視的角度和孩子們交流，陪伴小小候選人建立自信，練習站在台上說出心中的城市想像，為即將到來的政見發表與票選做好準備。

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在入選的11件提案中，評審團特別重視孩子的第一手觀點，政見橫跨永續、平權、安全與文化。仁愛國小沈陽智展現極佳的科學實踐力，他關注香蕉產量過剩與農業廢棄物問題，提出「香蕉全株應用計畫」，打算運用技術將香蕉假莖轉化為手抄紙、葉片變身環保包材，並將香蕉花開發為花茶。內埔國小黃宥勳提出「性別平等」政策，讓在場大人對他小小年紀卻能注意到社會核心價值感到驚訝與敬佩。

五溝國小吳楷華與羌園國小鄭苡彤共同提倡「彩色通學路」，用視覺警示守護平安上學的路；屏大附小邱郁湘與崇蘭國小邱楉芩則希望在每個鄉鎮打造孩子能安心待著、勇敢發聲的廣播平台或空間；大成國小朱培荷關注「夜市環保」與街道認養；江玟葳創意設計「心情樹計畫」；西勢國小許睿元務實爭取設立「校園福利社」；勝利國小王絮與西勢國小李星攸則分別透過定向越野與歷史迷宮，將屏東文化轉化為趣味的自學場域。

屏東縣府表示，完成培訓後，11組小小縣長候選人將於4月3日與4日「包圍縣府．孩子作主」活動中正式登台發表政見。最終將選出前3名最具創意的提案，作為縣府未來施政的重要參考。

屏東縣政府社會處舉辦「小小縣長：我的聲音，我作主」培訓工作坊，活動結束後小朋友拿證證書開心合影。（圖由屏東縣政府提供）

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