新北推農業創生品牌「品味貢寮」 農遊、海味一次體驗

「鮮物本舖養殖趣」九孔餵食體驗。（圖由農業局提供）

新北市農業局輔導貢寮在地農業創生團隊成立「品味貢寮」地域品牌，以「山珍、海味、人情味」為主軸，串聯在地農遊與特色產品，推出「澳底石花小旅行」、「雞母嶺。野餐日」等深度旅遊行程，並整合山藥米蛋糕、海葡萄波波麵、鵝仔菜麵包等在地特產，邀請民眾走進雞母嶺水梯田與澳底漁村，透過慢旅體驗認識貢寮的風土文化與農漁產業。

農業局指出，「品味貢寮」鎖定喜愛山海農遊、親子共遊與慢旅體驗的民眾，推出多款客製化小旅行，包括在百年水梯田品嚐山海美食、欣賞山海景致的「雞母嶺。野餐日」，走讀百年山村、認識在地農業文化與聚落故事的「雞母嶺。慢旅日」，以及走進澳底漁村，了解石花菜產業與海女文化的「澳底石花小旅行」與「澳底食魚小旅行」。另有「鮮物本舖養殖趣」體驗活動，民眾可學習東北角海產養殖知識、體驗九孔餵食秀，並品嚐現烤「炙燒九孔」，從產地到餐桌完整感受貢寮物產魅力。

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除農遊體驗外，「品味貢寮」也整合多項在地伴手禮與農漁特產，包括山藥米蛋糕、鵝仔菜麵包等特色點心，以及利用石花菜渣再製的山海手工皂；同時推出醃漬小九孔、澳底透抽、九孔鮑、白蝦等海味產品。也推薦民眾選購「海葡萄波波麵」禮盒等海葡萄產品，透過實際消費支持在地漁業與品牌發展。

新北市農業局長諶錫輝表示，市府在新北各地推動「農業創生」，透過輔導地方團隊經營地域品牌，整合遊程規劃、產品開發、通路拓展與行銷推廣，逐步展現成果。「品味貢寮」由在地夥伴共同組成，除推動深度旅行外，每年也舉辦「貢寮水T藝術節」，邀請民眾以不同方式走進貢寮，認識人與自然共存的在地文化。未來市府也將持續支持在地團隊投入農業創生，帶動產業活化並吸引青年返鄉發展。更多資訊可至「品味貢寮」官網查詢。

貢寮雞母嶺山海美景。（圖由農業局提供）

認識石花菜產業與海女文化「澳底小旅行」。（圖由農業局提供）

石花菜渣再利用、體現永續理念的山海手工皂。（圖由農業局提供）

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