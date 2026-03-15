台灣燈會最後1天 「瑪利歐、馬盯尼、環海戰艦」必看亮點全攻略

台灣燈會「超級瑪利歐角色見面會」吸引爆滿民眾排隊。（記者林宜樟攝）

在嘉義縣舉辦的2026台灣燈會在網路社群掀起熱潮，許多網紅、網友紛紛前來朝聖，今天就是活動最後一天，社群上甚至有民眾清晨5點到瑪利歐燈區排隊，本次燈會處處是亮點，除熱門的瑪利歐燈區、主燈《光沐-世界的阿里山》，如競賽燈區會盯著人看的「扭頭馬面-馬盯尼」，成為大休息場的嘉義夢燈區，產業燈區裡的「暗潮5.0」，都是爆紅觀賞點。

台灣燈會迎來最後一日，許多民眾把握最後一天前來嘉義賞燈；超級瑪利歐‧星燦嘉年華燈區將從下午2點開始進行「超級瑪利歐角色見面會」，民眾可到現場領取拍照券，於時段開始前至等候區排隊，再至「角色見面會」核銷拍照券入場，參與角色見面與合影互動。

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主舞台從下午5點30分開始有各類表演，縣府舞台旁則是從下午6點開始有紙風車劇團「雨馬燈光秀展示」；晚間7點05分至15分為「無人機科技展演燈光秀」，展演主題為「嘉義·台灣」，燈會全區皆可觀賞，最佳觀賞角度為面向縣府區域；今晚9點30分在主燈區進行閉幕儀式。

競賽燈區最火紅的作品是「扭頭馬面-馬盯尼」，由太保國中學生邱鉦欽、呂育駖、林亞歆、林語綺、林同慶製作，指導教師羅源祥，靈感來源來自於美國魔術師Jerry Andrus的作品「轉頭龍」，利用視覺錯覺原理產生頭在扭轉看鏡頭的錯覺，民眾用手機對著馬頭左右平移，會發現馬持續「盯著你看」；由於畫面奇特，在網路爆紅，許多民眾搶拍，連工作人員都必須駐守在「馬盯尼」維持秩序。

而由藝術家王文志創作的嘉義夢燈區，內有竹編大平台，許多逛燈區疲累的民眾來此忍不住脫鞋躺在大平台上休息，仰望天空，感受燈光顏色變化，直說「舒服到不想走了」。

而「永續海洋燈區」充滿各式民眾喜愛的海洋生物，主燈「環海戰艦」更有每30分鐘1次，1次3分鐘的主燈秀，非常受歡迎。

由日本青森睡魔親自來嘉義，融合在地宗教信仰，取材朴子配天宮樸仔媽、千里眼、順風耳將軍與山軍尊神虎爺公的青森睡魔燈籠則是展區明星，排隊進睡魔小屋觀看的民眾大排長龍，而睡魔燈籠預計在明天晚上移動到配天宮停車場續展，路程6公里，預計又會掀起一番搶看熱潮。

台灣燈會主燈《光沐-世界的阿里山》主燈秀。（記者林宜樟攝）

「永續海洋燈區」主燈「環海戰艦」有亮眼的主燈秀。（記者林宜樟攝）

競賽燈區裡盯著人看的「扭頭馬面-馬盯尼」。（記者林宜樟攝）

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