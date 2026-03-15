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    首頁 > 生活

    泰山屠宰場偷排污水傳不停工 新北環保局：若抗命將法辦、廢證

    2026/03/15 09:19 記者黃政嘉／新北報導
    新北市泰山區福伯食品公司非法私設專管繞流排放廢水，昨晚一度又傳出偷排，環保局說明，業者昨晚6點多正進行屠體分切作業，未有排放廢水情形，現場已要求完善分切作業後，不得再進行任何作業，若查獲不遵行停工命令，將移送法辦，並廢止水污染許可證。（圖取自「黃淑君 板橋」臉書）

    新北市泰山區福伯食品公司非法私設專管繞流排放廢水，昨晚一度又傳出偷排，環保局說明，業者昨晚6點多正進行屠體分切作業，未有排放廢水情形，現場已要求完善分切作業後，不得再進行任何作業，若查獲不遵行停工命令，將移送法辦，並廢止水污染許可證。（圖取自「黃淑君 板橋」臉書）

    新北市泰山區中港南路「福伯食品有限公司」非法私設專管繞流排放廢水，新北市議員黃淑君、新北市環保局與警方13日蒐證稽查，環保局現場依法告發外並勒令停工，但昨晚有市民發現該工廠仍繼續排放，黃淑君PO出該影片，質疑「哪裡停工了」？環保局回應，業者昨晚6點多正進行屠體分切作業，未有排放廢水情形，現場已要求完善分切作業後，不得再進行任何作業，若查獲不遵行停工命令，將移送法辦，並廢止水污染許可證。

    環保局今天回應，昨晚6點許派員到福伯食品公司，現場正進行屠體分切作業，未有排放廢水情形，現場要求完善分切作業後，不得再進行任何作業，應確實符合停工規定，若經查獲不遵行停工命令，將移送法辦，並廢止水污染許可證，環保局也將主動巡查，維護環境品質。

    環保局說，因昨天派員到場查核時，業者從事牛肉分切作業，經查其放置下腳料屬業者在場內貯存一般事業廢棄物，惟未於明顯處以中文標示廢棄物名稱，已違反廢棄物清理法第36條第1項暨事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第6條第1項第4款規定，最高可處300萬元罰鍰。

    環保局13日晚間接獲通報有紅色血水污染情事，便派員循污染水流追查，發現從事屠宰業的福伯食品公司所為，該公司領有水污染防治許可證，但在廠內私設未經核准的排放口，業者坦承為圖方便與節省處理成本，利用專管及泵浦抽取方式，將原本應進入處理程序的廢水，直接由調整池引導至未核准登記的放流口排出。

    環保局指出，業者的「繞流排放」違法行為，已違反《水污染防治法》第18-1條第1項規定，違規情節重大，環保局當場依法告發並勒令業者停工，最高可處2000萬元以下罰鍰，同時要求業者必須於3月17日前拆除所有非法專管及泵浦設施。

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