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    首頁 > 生活

    行人地獄！彰市騎樓變停車場行人無路可走 網轟：連狗都鑽不過去

    2026/03/15 08:50 記者湯世名／彰化報導
    彰化市騎樓停滿機車擋行人通道，警方開單告發。（警方提供）

    彰化市騎樓停滿機車擋行人通道，警方開單告發。（警方提供）

    行人地獄！彰化市光復路、和平路周邊商辦大樓、店家林立，機車停車格一位難求，有民眾在和平路行走在騎樓時，發現騎樓不僅停滿機車，甚至連整個通道都停滿擋住行人行走動線，完全沒有縫隙可走，只能被迫走到大馬路上與車輛爭道，氣得將畫面PO網，網友砲轟停車亂象不只視障、輪椅族、老弱婦孺無法行走，「連狗都鑽不過去」；警方據報前往勘查發現幾乎都是違停，當場開單告發。

    有民眾指出，前天他行經彰化市光復路與和平路附近的騎樓時，發現整條道路機車停車格停滿車輛，就連騎樓也停滿機車，更誇張的是，就連走道都是機車，根本無法通行，只能被迫走到大馬路上，與往來的汽車爭道，險象環生。

    機車停車亂象被拍照PO網後引發大批網友熱議，有網友指出，彰銀、郵局附近的騎樓及馬路上的機車停車格基本上都停滿，附近有很多公家單位、金融機構跟美食店面，就算像後站停車場蓋個4、5百個機車停車格，恐怕還是不夠用；有網友則砲轟說，騎樓邊停滿機車就算了，竟然通道都停滿真的缺德；一堆機車停在走道上，不僅一般人走不過去，就連視障、老弱婦孺、輪椅族都沒辦法通過，真的是行人地獄，「講難聽點連狗都過不去，都沒在尊重狗狗」。

    彰化警分局則指出，機車停在行人走道上屬違規停車，可依道路交通管理處罰條例第56條1項1款，處600-1200元罰鍰；他們會持續宣導與加強巡邏執法。

    彰化市騎樓停滿機車擋行人通道，民眾怒稱根本無路可走。（民眾提供）

    彰化市騎樓停滿機車擋行人通道，民眾怒稱根本無路可走。（民眾提供）

    彰化市騎樓與路邊都停滿機車，違停相當嚴重。（民眾提供）

    彰化市騎樓與路邊都停滿機車，違停相當嚴重。（民眾提供）

    彰化市騎樓機車違停嚴重，員警開單取締。（警方提供）

    彰化市騎樓機車違停嚴重，員警開單取締。（警方提供）

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