愛嶼搖滾音樂祭 5/23-24基隆國門廣場登場

基隆市政府文化觀光局主辦的「2026愛嶼搖滾音樂祭」，將於5月23日、24日在基隆國門廣場登場。（基隆市文化觀光局提供）

基隆市政府文化觀光局主辦的「2026愛嶼搖滾音樂祭」，將於5月23日、24日在基隆國門廣場登場。除了超人氣樂團演出外，還將舉辦「愛嶼搖滾校際音樂大賽」與「全球樂團徵選大賽」。

兩大賽事，號召熱血音樂人站上基隆舞台，角逐總額12萬元的優渥獎金。報名期間自即日起至4月10日止，歡迎有興趣的學生們把握機會踴躍報名，「愛嶼搖滾校際音樂大賽」、「全球樂團徵選大賽」。

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基隆市文化觀光局局長江亭玫指出，樂團徵選依參與對象分為「愛嶼搖滾校際音樂大賽」與「愛嶼搖滾全球樂團徵選」兩類賽事，邀請全國學生樂團參與，不僅祭出總獎金12萬元，更加碼設置「嶼音獎」。凡具學生身分，且個人或團隊成員中至少二分之一設籍或居住於基隆，或就讀於基隆地區學校者，即具備角逐「嶼音獎」資格。最終獲獎團隊除可獲得獎金肯定，也將與冠軍、亞軍及季軍隊伍一同登上愛嶼搖滾音樂祭舞台演出。

此外，為打造更具國際視野的音樂交流平台，亦擴大舉辦「全球樂團徵選」，邀請國內外具有演出經驗的樂團參與。報名樂團須符合已正式發行作品、曾舉辦巡迴或售票性質主題演出，或曾參與音樂節及相關商業活動演出等條件。經評選入選的樂團，將有機會登上「愛嶼搖滾音樂祭」舞台，與來自各地的音樂人同場交流，展現創作能量。

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