麻豆柚花追香半程馬拉松起跑 「柚子超人」也參加

2026柚花追香半程馬拉松麻豆場，15日清晨從麻豆紀安國小出發。（記者劉婉君攝）

「2026柚花追香半程馬拉松-麻豆場」今（15）日清晨從台南麻豆紀安國小鳴笛出發，約有1800人參與，多名去年7月丹娜絲風災過後曾協助柚農清理大量落果的「柚子超人」，也回到麻豆一同開跑。

柚花追香半程馬拉松麻豆場今年已邁入第7年，包括21公里老欉組、12公里青欉組及6公里柚花組，還有由在地青農家庭參加的接力組，清晨以分梯方式，在農業部主秘林家榮、台南市長黃偉哲、麻豆區農會理事長陳彰茂、立委郭國文等人鳴笛後起跑，前農業部長陳吉仲與麻豆區農會總幹事孫慈敏等人也加入路跑的行列。

請繼續往下閱讀...

去年7月風災重創麻豆文旦，造成逾8成落果，各地「柚子超人」湧入麻豆協助柚農清理滿地落果，今天的活動上，也頒發感謝狀給包括高雄市農業局在內的4位志工代表，並邀請志工一同參加路跑。

家住新營區的張瑜家、許賀琦，去年看到網路號召志工到麻豆協助柚農進行災後重建後，2人即相約到麻豆，連續2天投入，看到掉落在地上的一大片文旦，畫面相當震撼，迄今難忘。2人說，自己只是盡力提供勞力上的幫忙，覺得是理所當然的事而已，當時柚農與她們分享許多麻豆在地的傳說與文旦的相關知識，今天再回到麻豆，感受到滿滿活力，覺得很感動，也很開心緣分可以延續下去。2人首度參加路跑活動，也將第1次獻給麻豆，當初獲得協助的青農邱君偉也再度當面向2人道謝。

路跑路線經過多處柚園，雖然受到去年颱風重創影響，目前麻豆柚花開花情形參差不齊，但空氣中仍可聞到陣陣花香，沿途補給站也準備滷味、柚子冰棒、柚子香腸、柚子爆米花、梅柚片等為跑者補充元氣，有跑者說，過程中有聞到淡淡的柚花香，「感覺還不錯。」

麻豆柚農邱君偉（右1）一家當面感謝「柚子超人」許賀琦與張瑜家（右2、3）去年的幫忙。（記者劉婉君攝）

有跑者cosplay，與本身也是柚農的爸爸一起參加路跑。（記者劉婉君攝）

柚花追香半程馬拉松麻豆場開跑前，先感謝去年協助災後清理柚園的志工代表。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法