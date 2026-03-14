鹿港彰濱大道綠帶出現神祕「破窗廢車」還飛出垃圾 下場曝光

鹿港彰濱大道綠帶出現「破窗廢車」停放半年，還飛出垃圾，警方貼出占用道路廢棄機動車輛清理通知書。（民眾提供）

彰化縣鹿港彰濱工業區通往市區道路旁綠帶，出現停放超過半年的「有牌廢棄車」，整輛車被塞滿東西，後面擋風玻璃被打破，垃圾還飄了出來。鹿港警方說，已貼上公告，車輛所有人在3月20日逾期未清，將移到指定場所存放。

鹿港鎮埔崙里長董建林說，這輛車停在彰濱大道旁很久了，堆滿物品，後面擋風玻璃被敲破，車內垃圾與部分物品飛出來。

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鹿港警分局指出，這輛車長期停放在濱五路綠帶，並非無車牌廢棄車，車牌正常，停放地點也並非道路或是路肩，而是道路兩側的綠帶。警方接獲民眾反映，試著與車子所有人聯絡，發現它是登記在某店面名下，店面已停止營業，經營者家中也發生變故，試圖聯絡都未獲回應，最後還拒接電話。

警方說，已派人張貼彰化縣占用道路廢棄機動車輛清理通知書，要求依「道路交通管理處罰條例第82條之1」及「占用道路廢棄車輛認定基準及查報辦法」查報認定為廢棄車輛，並請車輛所有人於7日內，也就是3月20日10時前必須自行清理，如果逾期未清理的話，由環保機關依法先行移置至指定場所存放，經公告1個月仍無人認領，則依廢棄物清理。

警方指出，目前仍持續與車輛所有人的家屬聯絡，希望能夠出面處理，不然就依規定移置，無人認領就依廢棄物清理。

鹿港彰濱大道綠帶出現「破窗廢車」停放半年，還飛出垃圾。（民眾提供）

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