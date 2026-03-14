台式搖滾夜台南北門熱唱 玖壹壹嗨翻全場

今晚「台式搖滾夜」音樂會，玖壹壹壓軸開唱。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

雲嘉南濱海國家風景區管理處在雲林、嘉義、台南3縣市推出「鹽續幸福」系列5場音樂會，今晚（14日）6點在台南北門遊客中心舉辦最終場「台式搖滾夜」音樂會，邀請多組知名歌手演唱，玖壹壹壓軸開唱，歌迷嗨翻，「鹽續幸福」圓滿落幕。

北門遊客中心首次舉辦演唱會，離嘉義太保不遠，雖然台灣燈會在嘉義太保舉辦，人潮爆滿，北門遊客中心前的台式搖滾夜音樂會仍吸引近5000人到場，感受台式搖滾的熱情，氣氛熱烈，雲嘉南管理處同步舉辦曬幸福市場展售雲嘉南濱海商圈的人氣商品和街藝表演集客，也有免費接駁車。

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今晚音樂會由甜心寶貝魏嘉榆打頭陣，開唱動感歌曲帶動氣氛，陳孟賢接棒獻唱，新人歌手陳竟飛也帶來多首曲目，緊接著百萬YouTuber黃氏兄弟成員黃挺瑋表演個人歌曲，董事長樂團演繹經典代表作，最後由台饒天團玖壹壹在晚上8點多上台，嗨唱多首熱門歌曲，點燃台下歌迷熱情，應援螢光棒和手機手電筒跟著音樂節奏搖動。

雲嘉南管理處處長徐振能說，雲嘉南濱海「鹽續幸福」系列活動在今晚劃下完美句點，希望每場活動都讓每位民眾來到雲嘉南濱海感受到滿滿幸福感，並將這份幸福延續到未來的動力；雲嘉南管理處今年也會推出許多活動，帶動觀光熱潮，「敬請期待」。

董事長樂團在台式搖滾夜開唱。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

歌迷熱情。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供）

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