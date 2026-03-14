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    首頁 > 生活

    白色情人節台南超熱 萬人彩虹遊行炸街 市府首掛彩虹旗成焦點

    2026/03/14 20:47 記者洪瑞琴／台南報導
    參加「第9屆台南彩虹遊行」的民眾多元裝扮勇於表現自我。（記者洪瑞琴攝）

    參加「第9屆台南彩虹遊行」的民眾多元裝扮勇於表現自我。（記者洪瑞琴攝）

    今天3月14日白色情人節，台南街頭被彩虹色點亮！台灣重要性別平權活動「第9屆台南彩虹遊行」今（14）日在河樂廣場熱鬧登場，現場旗幟飄揚、人潮湧動。台南市政府今年更首度在市政中心高掛彩虹旗，宣示力挺性別平權，不少民眾專程前來踩點打卡，記錄這場結合在地文化與多元價值的年度盛典。

    投入平權運動40年的亞洲同志運動聯盟主席祁家威現身隊伍，他是推動台灣同性婚姻合法化的重要人物之一。與多數以社團、同志團體、親子家庭、政黨或朋友結隊參與的隊伍不同，他單槍匹馬扛著大面彩虹旗前行，堅定身影成為台灣同志運動的重要象徵。

    今年遊行主題為「天無照甲子？too HOT to GO」，將過去曾被用來攻擊同志族群的語言，重新轉化為驕傲與自信的象徵，現場氣氛熱烈，吸引超過萬人參與。台南市長黃偉哲也受邀到場主持啟動，他表示，台南作為台灣歷史最悠久的城市之一，不僅保存深厚文化底蘊，也持續落實尊重多元、推動性別平權的理念。

    黃偉哲指出，台南雖是古都，但市民對人權與性別平權的追求始終與時俱進。希望透過各項政策與公共行動，展現城市的包容與進步，讓每一位來到台南的人，都能自在、快樂地展現自我。

    今年遊行也創下多項指標性突破，除永華、民治兩大市政中心同步懸掛彩虹旗外，中西區、北區、南區、東區及安平區等近20處市政機關共同響應。此外，包括湯德章紀念公園、西市場與東門圓環等歷史地標，也紛紛披上彩虹旗，為城市增添友善色彩。

    活動主場地河樂廣場周邊同步設置熱鬧市集，舞台演出接連登場，遊行沿途有超過60個特色攤位與議題倡議團體參與。活動也與成功大學合作舉辦性別系列講座，串聯學界與民間力量，讓性別平權議題從街頭走入社區與生活，讓台南成為多元與包容並存的城市舞台。

    1人扛旗40年！同婚合法化重要推手祁家威也現身台南彩虹遊行，成平權運動最堅毅的身影。（記者洪瑞琴攝）

    1人扛旗40年！同婚合法化重要推手祁家威也現身台南彩虹遊行，成平權運動最堅毅的身影。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行登場，市政中心首度高掛彩虹旗。（記者洪瑞琴攝）

    台南彩虹遊行登場，市政中心首度高掛彩虹旗。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）、南市議員朱正軒（右）、台灣基進黨南市黨部主委吳依潔（左）參加「第9屆台南彩虹遊行」啟動式，與遊行民眾一起為性別平權運動發聲。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）、南市議員朱正軒（右）、台灣基進黨南市黨部主委吳依潔（左）參加「第9屆台南彩虹遊行」啟動式，與遊行民眾一起為性別平權運動發聲。（記者洪瑞琴攝）

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