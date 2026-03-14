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    大甲媽祖遶境進香4/17起駕 前哨戰「2026大甲媽Bobi Run」今起跑

    2026/03/14 20:12 記者蘇金鳳／台中報導
    大甲媽祖bobi-run今年邁入第15年，報名人數更勝以往。（市府提供）

    大甲媽祖bobi-run今年邁入第15年，報名人數更勝以往。（市府提供）

    「大甲媽祖遶境進香」即將於4月17日起駕！前哨戰「2026大甲媽Bobi Run」今（14）日在大甲鎮瀾宮熱鬧起跑，共有超過2800名跑者報名，今年路線首度改走「海線」12公里，讓跑者在海神媽祖庇佑下，一邊路跑、一邊飽覽大安海堤的遼闊風光。

    運動局表示，大甲媽Bobi Run已成為每年媽祖出巡前重要祈福活動，有別於以往跑上鐵砧山的路線，今年不僅首度曝光海岸新路線，賽道也延長為12公里，把台中海線的寬廣盡收眼底。

    主辦單位指出，活動融合宗教、文化與運動元素，設12公里路跑組、3公里健走組，適合親子與家庭共同參與，報名人數也較往年成長。

    沿途補給站特別準備在地糕餅，為跑者補充能量；活動會場更無限供應道地大甲芋頭米粉湯，讓跑者完賽後補充體力、品嘗在地美食。此外，各補給站還設有趣味闖關活動與媽祖Q版立牌，供民眾拍照打卡留念，提升活動互動與趣味性，現場氣氛熱絡。

    今日活動，市府運動局副局長謝明儒、民政局副局長陳寶雲、大甲區公所主任秘書江銀山、大甲鎮瀾宮董事長顏清標及理監事與贊助企業代表等人，一同到場為跑者加油打氣，為今年的大甲媽遶境活動揭開序幕。

    大甲媽bobi-run今天下午開跑，為每年大甲媽繞境最強前哨戰。（市府提供）

    大甲媽bobi-run今天下午開跑，為每年大甲媽繞境最強前哨戰。（市府提供）

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