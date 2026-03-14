女學生腳痛被罰站因「選擇性緘默症」有苦難言 回家崩潰

桃園市政府教育局說，持續督導校方依「友善校園與正向管教」理念處置。（記者周敏鴻攝）

讀者爆料，桃園市身心特殊狀況國中女學生9日上理化課時，因未完成筆記且上課分心，被物理老師要求到教室後方罰站「調整狀態」。家長質疑，女兒有憂鬱症、選擇性緘默症，無法表達日前已扭傷腳的不適狀況，返家後才崩潰，讓她非常心疼。

家長說，女兒轉學時已附上醫生診斷證明，狀況逐漸好轉中，豈料，女兒上課時筆記未抄完，先被物理老師亂罵一通，要求女兒別干擾別人，再被嫌罰站會擋到其他學生，須到教室後方站。女兒2週前扭傷腳，因選擇性緘默症，甚至無法表達不適，卻被指責「干擾別人」，家長實在無法理解。

請繼續往下閱讀...

家長10日到學校想要釐清狀況卻更惱怒，她抱怨，針對此事件，教務主任一問三不知，她想找物理老師，對方卻以未預約談話而拒絕溝通。

學校調查，理化教師因女學生請假未補齊筆記且注意力不集中，要求她到教室後方「調整狀態」約25分鐘，以維持班級秩序並提醒專注，課後也立即找她溝通與輔導。家長到校時，理化教師雖到場，但因雙方立場不同產生誤解，未達到充分溝通效果；導師認為女學生適應正常，但為後續輔導更精準，輔導室將召開個案會議，主動協助女學生轉介到二級輔導方案，期能以專業資源陪伴她穩健學習。

桃園市政府教育局說，將持續督導校方依「友善校園與正向管教」理念，進行後續的事件了解、學生輔導、親師溝通，以確保學生受教權益與身心安全，並讓特殊生資訊傳遞與行政協處機制更完善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法