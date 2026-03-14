台南永康「二三五活動中心」動土 串連國民運動中心形成健康園區

永康區二王三合五王里聯合活動中心完工示意圖。（台南市政府提供）

台南市永康區二王、三合、五王等里住戶密集，人口已達2萬，卻沒有集會與健康關懷公共空間，市府投入4800萬元打造3里聯合活動中心，被戲稱「二三五活動中心」，新建工程今天動土。

市長黃偉哲主持動土典禮致詞說，二王里、三合里與五王里等主要為住宅區，近年人口快速成長，合計已達2萬，但轄內一直缺乏適合辦理集會，以及老人家關懷活動的公共空間，新建的聯合活動中心工期約400天，期許能如期如質完成，造福地方鄉親。

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黃偉哲指出，活動中心完工後，除了可提供里民舉辦各類活動以及長者關懷服務，也將與旁邊正在興建的永康國民運動中心相互結合，形成兼具休閒、運動與社區服務功能的健康園區，希望透過完善公共建設，讓不同年紀的鄉親，都能獲得更好的生活品質，實現市府團隊「全齡適居、共榮友善」的施政願景。

二王三合五王里聯合活動中心坐落在忠孝運動公園旁，位於國民運動中心北側，永康區長李皇興說，將打造2層樓建築，總樓地板面積236.46坪，一樓為大禮堂，二樓預留空間可做為日照或公托等社福使用，提供地方兼具集會、休閒與社區活動功能的公共空間。

李皇興提到，除了聯合活動中心與去年底已動土的網寮里活動中心之外，區公所目前也在辦理蔦松、三民、西橋、甲頂等4處活動中心設計與發包作業，而設置在立體停車場內的成功里活動中心也將落成啟用，未來將持續盤點各里公共空間需求，逐步完善基層建設，讓市民早日共享完善、安全且多功能的公共空間。

立委陳亭妃、林宜瑾以及議員楊中成、陳秋萍、黃肇輝、李鎮國、林燕祝、林冠維等人都出席動土典禮，與地方鄉親一起見證聯合活動中心新建工程的啟動。

永康區二王三合五王里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

市府投入4800萬元，永康區二王三合五王里聯合活動中心動土。（記者吳俊鋒攝）

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