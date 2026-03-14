日本網友愛上台灣「這一味」 網友全傻：聽都沒聽過

日本網友在分享自己深陷台灣「冬菜」的神奇魔力。（取自電商購物網站）

台灣美食享譽國際，連台灣人都不知道的「傳統味道」也逐漸被外國人發掘。近日一名日本網友分享自己深陷台灣「冬菜」的神奇魔力，甚至研發出專屬吃法，貼文一出引發北中南網友熱議，更有不少北部人驚呼：「住台北這麼久，第一次聽過這東西！」

一名日本網友近日在Threads發文，貼出一張充滿年代感的綠色甕型塑膠罐，上頭印著「麒麟冬菜」醒目的麒麟商標。原PO大讚，這款調味簡直是「充滿魔力的食物」，並表示自己是在高雄第一次遇見它，以前在台北完全不知道。除了常見的煮湯吃法，原PO 甚至開發出「吐司+美乃滋+冬菜」的創新組合，直呼：「怎麼會這麼好吃呢！」

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貼文吸引數千名網友點讚，許多網友對這種「冬菜第二人生」的吃法感到震驚，紛紛留言：「你開啟了冬菜的第二人生」、「從阿嬤那年代到現在，第一次看到煮湯以外的做法」。更有網友突發奇想提供升級版食譜，「冬菜+黃芥末醬+美乃滋，拌勻抹在剛烤好的軟法，一秒到高級餐廳感」。

有趣的是，這罐老牌冬菜也引發了「南北差異」的討論，不少網友、尤其是住在北部的網友紛紛表示：「身為台灣人，這到底是什麼東西？我怎麼沒看過」、「台灣人都沒看過的東西，居然被日本人推爆」、「看照片還以為是漿糊」、「身為一個台灣人⋯⋯我連這是什麼都不知道」、「住在北部第一次聽過，下次我也要買」、「冬菜在北部很難買到」。

對於這款傳統滋味，老饕們也熱情分享正宗吃法，指出冬菜是許多湯頭的靈魂，「不管煮什麼清湯類的都能放一點提鮮」、「煮雞絲麵最好吃」、「鴨肉冬粉，好吃的要死」、「煮飯湯、貢丸湯、餛飩湯、蘿蔔排骨湯都很好用」。不過也有網友對這股強烈味道表示敬謝不敏，笑稱：「超害怕這個味道，看到這罐子直接腳趾都縮起來了。」

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