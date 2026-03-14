新竹縣植樹送3千株苗木 新豐水環境、尖石養老yulu協會護林獲獎

「原地扎根．韌性森活」植樹活動除了現場栽種羅漢松等植物，並免費贈送3000株苗木。（記者廖雪茹攝）

林業及自然保育署新竹分署與新竹縣政府攜手合作，今天在新豐鄉光星公園舉辦「原地扎根．韌性森活」植樹活動，現場栽種羅漢松、長紅木、樹蘭等植物，頒發社區林業績優、茶花評鑑優勝頒獎，更免費贈送3000株苗木，吸引大小朋友一人一鏟攜手種下希望之樹。

新竹分署說，今年頒發的獎牌特別採用國產材雕刻，融合雙手、綠葉與水滴意象，象徵社區共同守護環境的承諾。參加2025年社區林業的27個社區協會中，新竹縣有2個單位脫穎而出榮獲甲等肯定。其中，「新豐鄉水環境守護協會」致力於坡頭漁港至紅毛港間的防風林巡護，落實森林防火與環境教育，為海岸林永續發展奠定基石；而「尖石鄉養老yulu文化生態發展協會」則深耕霞喀羅古道巡守，並成功結合林下經濟推動原鄉養蜂產業，創立部落品牌吸引青年回流，成為從山林守護邁向產業創生的里山精神典範。

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新竹縣副縣長徐元棟說，縣府自2011年起，每年培育茶花、竹柏、肖楠、台灣櫸等綠美化及造林苗木，提供村里、機關、學校及民眾綠美化使用，今年度配撥數量約5萬株，期待達到「一人一樹」綠美化目標。

新竹分署說，林業及自然保育署自2002年起推動「社區林業計畫」，開啟民眾參與森林經營模式，支持社區投入山林巡護與生態保育，融入生物多樣性理念，促進人與自然共生共榮。2010年起，計畫接軌「里山倡議」，發展生態旅遊、林下經濟與友善農業，形成「里山根經濟」，並與國土生態綠網政策結合，成為台灣生物多樣性保育及山村永續發展的重要力量。

新竹縣政府及新竹分署共同頒發社區林業獎給新豐鄉水環境守護協會和尖石鄉養老yulu文化生態發展協會。（新竹分署提供）

新竹縣新豐鄉水環境守護協會致力於坡頭漁港至紅毛港間的防風林巡護，為海岸林永續發展奠定基石。（新竹縣新豐鄉水環境守護協會提供）

尖石鄉養老yulu文化生態發展協會深耕霞喀羅古道巡守，並成功結合林下經濟推動原鄉養蜂產業，創立部落品牌吸引青年回流。（尖石鄉養老yulu文化生態發展協會提供）

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