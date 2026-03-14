童年受教會救濟難忘恩情 常律老和尚報恩 捐千萬助建聖智啟智中心

彰化縣溪州鄉「天主教聖智啟智中心」新院區動土，正德社會福利慈善基金會董事長演音大德（左二），代表常律和尚到場捐助200萬元支票，後續將補足至總額1000萬元。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪州鄉「天主教聖智啟智中心」，昨（13日）舉行新院區動工祈福典禮，特別的是，現場嘉賓竟出現佛教法師，原來正德慈善文教機構創辦人常律老和尚，在小時候曾受天主教會救助，得知中心興建經費短缺，毅然決定捐助一千萬元，協助購地與建設，回報童年時曾受天主教救濟的恩情，展現「愛無宗教之分」的精神。

聖智啟智中心於1993年由羅方神父創立，長期服務彰化地區身心障礙者。原有空間已不敷使用，為提供更專業完善的照護環境，中心發起「天使築夢」搬遷與新建計畫。新院區預計興建地上4層樓，總經費需8100萬元，目前募得約4700萬元，仍有3400萬元缺口。

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兒時曾受天主教聖十字教堂援助的常律老和尚得知中心困境後，毅然決定捐出千萬元，由其領導的正德社會福利慈善基金會先前捐贈620萬元購地，13日動土當天再捐200萬元，後續將補足至總額1000萬元，用於新院區建設。

正德社會福利慈善基金會董事長演音大德，昨日代表常律和尚出席時表示，常律和尚將這份愛與感恩長存心中，這次的捐助展現了「愛無宗教之分」的精神。她強調，這是跨宗教、跨慈悲的合作，盼匯聚天主教的愛與佛教的慈悲，共同守護弱勢孩子的未來。

彰化縣長王惠美也到場致意，感謝正德基金會的善舉，並肯定聖智啟智中心30多年來的無私奉獻。她期盼在公私協力下，新院區能早日完工，成為身心障礙者最溫暖堅強的後盾。縣府社會處表示，縣府也透過「婦女38市集」義賣募得100萬元捐助工程，未來將持續整合資源，完善身障家庭的支持服務。

彰化縣溪州鄉「天主教聖智啟智中心」舉行新院區動土典禮。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪州鄉「天主教聖智啟智中心」新院區動土典禮上，出現佛教法師。（記者陳冠備攝）

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