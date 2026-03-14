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    首頁 > 生活

    桃市議長邱奕勝母親95高壽病逝 後事從簡低調處理

    2026/03/14 18:24 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市議會議長邱奕勝（前排左一）等四個兄弟，經常回家陪伴父母，圖為四兄弟和雙親合影畫面。（圖由邱家家屬提供）

    桃園市議會議長邱奕勝（前排左一）等四個兄弟，經常回家陪伴父母，圖為四兄弟和雙親合影畫面。（圖由邱家家屬提供）

    桃園市議會議長邱奕勝母親邱母陳太夫人昨在醫院洗腎時，出現心臟衰竭情形，急救後仍不治，享高壽95歲，遺體運返中壢區芝芭里老家，家屬今天完成設立靈堂，旋即循傳統做法會、誦經，邱奕勝也在臉書發文表達內心萬分不捨，「母親一生為人樸實、低調，謹遵家母生前一切從簡之心願」，治喪期間，懇辭婉謝花籃、罐頭塔及各式祭品，大家的關心與心意，他和家人都銘記在心。

    邱奕勝回憶，讀小學要走好幾公里的路，當時是打赤腳走在石頭路上，小時候沒有感覺，現在想起來還有些恐懼，由於家裡只是佃農，爸媽要照顧7個小孩很不容易、非常辛苦，他們兄弟姊妹更是農事一把抓，除了不會插秧，除草、收割、採鼓風機都是自己來，直到兄弟退伍，陸續出社會工作，家庭的狀況才逐漸改善。

    立委邱若華的父親、邱奕勝的二哥邱奕喜說，兄弟姊妹4男3女，由於人口眾多，媽媽還會養雞、鴨來貼補家用，開學前翻箱倒櫃連硬幣都湊出來才有辦法註冊，媽媽仍咬緊牙撐過去，她就是這樣傳統的女性。

    邱奕喜表示，爸爸今年96歲，身體還很硬朗，媽媽95歲有些失智現象，導致服藥不正常而洗腎，如今闔眼辭世，家人都很捨不得，兄弟姊妹及晚輩都趕回老家守靈、誦經，希望「媽媽一路好走」。

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